Top 14 (J15) : La Rochelle - Toulouse finalement reporté ?

Mola pas très confiant, et inquiet

TOP 14 / 15EME JOURNEE

Vendredi 29 janvier 2021

Samedi 30 janvier 2021

Dimanche 31 janvier 2021

Après Bayonne-Agen, un autre match de la 15eme journée du Top 14 va-t-il être reporté ?L'entraînement des premiers du Top 14, qui devait avoir lieu vendredi après-midi, a en effet été annulé le jour-même alors qu'il s'agissait de la seule séance au programme de la semaine pour les Toulousains, à leur tour touchés par la pandémie de Covid-19. Le doute plane d'autant plus de nouveau qu'en conférence de presse, l'entraîneur des Rouge et Noir Ugo Mola, révélant l'annulation de l'entraînement en question, a fait savoir vendredi que, et éventuellement un troisième au regard des symptômes présentés par le joueur éventuellement contaminé lui aussi. « A l'heure actuelle, nous avons annulé l'entraînement de cet après-midi, qui aurait été le seul de cette semaine. Nous avons détecté deux cas positifs et un autre joueur déclare des symptômes douteux (...) Préparer un match contre La Rochelle dans ces conditions paraît très compliqué. »Entré en discussion avec la Ligue pour connaître la marche à suivre sur fond d'éventuel report, Mola se montre toutefois très pessimiste, au même titre qu'il estime que maintenir la rencontre ne serait pas forcément une très bonne idée étant donné les risques encourus. « Avec la LNR, nous étudions tous les cas envisageables sur la rencontre de ce week-end. Nous avons évoqué le fait de procéder à des tests antigéniques mais il y a beaucoup d'inconnues sur les retombées et nous ne souhaitons pas jouer avec la santé des joueurs. » Et dire queLes cas qui présentaient des suspicions s'étaient en effet prêtés à un nouveau test, qui s'était montré rassurant. Et tout s'est gâté de nouveau.20h45 : Montpellier - Racing 9215h15 : Clermont - Bordeaux-Bègles18h15 : Lyon - Pau18h15 : Brive - Toulon14h45 : Stade Français Paris - Castres21h05 : La Rochelle - ToulouseBayonne - Agen