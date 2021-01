Top 14 (J15) : Bordeaux-Bègles n'a rien lâché

This finish from 20-year-old Helleu is outstanding!!!

And the easier of his two 👏 pic.twitter.com/aHUI47LNin



— Jared Wright (@jaredwright17) January 30, 2021

Clermont menait de dix points à la pause

Un doublé pour Lee

TOP 14 / 15EME JOURNEE

Vendredi 29 janvier 2021

Samedi 30 janvier 2021

Dimanche 31 janvier 2021

Quelle fin de match à Marcel-Michelin ! Il a fallu attendre la 88eme minute pour avoir la confirmation vidéo que l'Union Bordeaux-Bègles était véritablement venue s'imposer 37-36 à Clermont, dans un stade qui fut longtemps imprenable mais qui ne l'est plus cette saison. Alors que l'ASM menait 36-32 depuis la 75eme minute, Nathanaël Hulleu était venu marquer un essai deux minutes après la sirène dans le coin droit après un saut acrobatique pour échapper au placage d'Alivereti Raka. Mais l'essai a été refusé car Ben Lam avait mis le pied en touche un peu plus tôt. Jean-Pascal Barraque ayant commis un en-avant volontaire sur cette action, il a reçu un carton jaune, avec ballon rendu à l'UBB. Sur une action quasi-équivalente, Hulleu a encore hérité du ballon dans le coin droit quelques dizaines de secondes plus tard.Ce match a été riche en rebondissements, avec un bon début des Bordelais, avant que Clermont ne revienne pour mener à la pause, puis un chassé-croisé en deuxième période. L'UBB a entamé la partie avec deux essais au bout de huit minutes, par Clément Maynadier après une touche et un ballon porté, puis par Romain Buros, après un nouveau ballon porté, un ballon qui sort vers Botica, qui feinte la passe et transmet à son arrière.. Rapidement privée de Kotaro Matsushima (cuisse) et Rabah Slimani (en difficulté en mêlée), l'ASM est parvenue à passer devant grâce à un essai de Fritz Lee après une touche et un ballon porté côté gauche (13-10, 36eme), puis à creuser l'écart à la sirène grâce à un essai de Jean-Pascal Barraque, bien servi par Peceli Yato qui a intercepté une passe de Maxime Lucu et a remonté tout le terrain (20-10,mt).Au début de la deuxième mi-temps, Lucu et Lopez se sont répondus au pied (23-19, 57eme), puis l'UBB a repris les commandes grâce à un essai de Jean-Baptiste Dubié entre les poteaux, après une longue action collective de droite à gauche et une dernière passe de Lam (23-26, 58eme).L'UBB s'est retrouvé à 14 après le carton jaune reçu par Alexandre Roumat, qui n'est pas sorti d'un ruck, à la 67eme. Lopez et Lucu ont passé leur pénalité respective pour porter le score à 36-32, permettant donc à ce match de se terminer sur un scénario de folie ! Invaincu depuis cinq matchs, Bordeaux-Bègles grimpe à la quatrième place et entame bien sa période où il est privé de ses internationaux. Clermont, de son côté, est sixième, mais sous la menace du LOU, qui reçoit Pau dans la soirée.Montpellier –: 24-26Clermont –: 36-3718h15 : Lyon – Pau18h15 : Brive – Toulon21h05 : Stade Français Paris – CastresBayonne – AgenLe Rochelle – Toulouse