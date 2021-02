Top 14 (J14/match en retard) : Les principales déclarations après la victoire du Racing 92 face à La Rochelle

Laurent Travers (entraîneur du Racing 92)



« On va être très positifs et le positif, c’est avant tout la victoire. Il ne faut pas oublier qu’on était au 21eme match ce soir (dimanche), seize de championnats et cinq de Coupe d’Europe. On est au 21eme match du côté du Racing, ce qui n’est pas une mince affaire. Une saison, c'est 26 matchs, avec une Coupe d'Europe, normalement 32, et on en a déjà joué 21, sachant qu’on en a fait entre douze et treize avec entre dix et douze absents. Encore ce soir (dimanche), il y avait douze absents. Ça veut bien dire que l’effectif est bien présent que tout le monde répond présent, mais il est normal aussi que par moment, il y ait du moins bien, un manque de précision. Par contre, on voit encore que c'est une équipe qui ne lâche rien, qui répond présent défensivement, malgré des moments d’imprécision ou d'absence. On est réalistes et on sait ce qu'il nous reste encore à peaufiner. Il y a eu des périodes où on a été très, très bien offensivement mais on prenait des essais trop facilement. Maintenant, on prend moins d’essais facilement mais on est moins bien dans le système offensif, ce qui est tout à fait légitime. On espère qu’une chose, c’est que, quand il le faudra, on sera aussi bons offensivement que défensivement. »



Romain Sazy (troisième-ligne de La Rochelle)



« Je pense que, physiquement, on est en forme. Mais, à l’extérieur, ça ne suffit pas d’être en forme, de mettre beaucoup de rythme. Quand tu n’est pas précis, ça se retourne contre vous. C’est ce qui s’est passé ce soir (dimanche). Vous dire qu’on n’a pas pris du plaisir, c’est faux. On a pris du plaisir car on sentait que la victoire était tout proche. Quand on a quatre essais à deux à l’extérieur, qu’il reste dix minutes et qu’on est dans leurs 22 mètres à multiplier les temps de jeu, on sait que si on match on peut potentiellement prendre cinq points à l’extérieur, ce qui serait une énorme performance. Ce n’est pas tombé de notre côté ce soir (dimanche). »