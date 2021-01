Top 14 (J14) : Toulon - Bayonne reporté, Pau - Clermont dimanche ?

L’information n’a pas encore été confirmée par la Ligue Nationale de rugby, mais c’est sûrement une question de quelques heures. Sans grande surprise, la rencontre entre Toulon et Bayonne, qui devait ouvrir la 14eme journée de Top 14 vendredi à 20h45, va être reportée, annonce RMC. L’Aviron Bayonnais, contaminé par la variante anglaise du covid-19 suite à un match de Challenge Cup contre Leicester, a été contraint par l’Agence régionale de santé de fermer ses portes jusqu’au jeudi 6 janvier, ce qui rend impossible la préparation d’un match prévu le lendemain. Le club basque a également fait savoir que si le protocole sanitaire de l’EPCR ne changeait pas, il ne disputerait pas ses deux matchs de Challenge Cup prévus les vendredis 15 et 22 janvier face à Leicester puis au Zebre Rugby. La rencontre entre Pau et Clermont, prévue samedi à 18h30 devrait quant à elle, toujours selon les informations de RMC, être décalée à dimanche ou carrément reportée. La Section paloise, qui a suspendu ses entraînements en raison de cas de coronavirus, attend de savoir si elle est elle aussi touchée par la variante britannique, sachant qu’elle a affronté les London Irish en Challenge Cup le 20 décembre.

Encore huit matchs en retard à disputer

A ce jour, sans compter ces deux matchs de la 14eme journée, ce sont encore huit matchs en retard de Top 14 qui doivent se dérouler dans les prochaines semaines (la plupart en février, pendant le Tournoi des 6 Nations). Avec trois matchs en moins, Montpellier est l’équipe la plus lésée par les matchs en retard. Avec trois victoires bonifiées lors de ces rencontres, le MHR pourrait passer de la 13eme à la 6eme place. Pour le moment, seules quatre équipes sont à jour dans le calendrier, avec 13 matchs disputés : La Rochelle et Toulouse, qui occupent les deux premières places, mais aussi Brive et Agen.