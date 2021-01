Top 14 (J14) : Nette victoire de Toulouse face au Stade Français Paris

Les Toulousains avaient une revanche à prendre... et ça s’est vu. Deux mois après un match aller durant lequel une équipe B du Stade Toulousain avait été étrillée par le Stade Français Paris, les joueurs d’Ugo Mola ont répondu de manière éclatante afin de pointer, à titre provisoire, en tête du Top 14. Les Parisiens, profitant d’une indiscipline de leurs adversaires, ont ouvert le score après trois minutes de jeu par Joris Segonds mais, après un échec de leur buteur, les joueurs de Gonzalo Quesada ont pris la foudre. En dix minutes, les Toulousains ont percé la défense du Stade Français à trois reprises pour tuer tout suspense avant la demi-heure de jeu. Antoine Miquel a ouvert le bal à la 17eme minute en conclusion d’une action initiée par le duo Thomas Ramos-Sofiane Guitoune. Quatre minutes plus tard, à la suite d’une interception de Guitoune, Antoine Dupont vient au soutien et, servi sur un plateau, est allé aplatir entre les perches.

Toulouse a éteint la révolte parisienne

Après avoir perdu sur protocole commotion Lester Etien, les Parisiens ont tenté de remettre la main sur le ballon mais, à la 25eme minute, Toulouse a corsé l’addition. A la suite d’une succession de passes au cœur de la défense du Stade Français, Yoann Huget a inscrit l’essai qui a ouvert la porte au bonus offensif. Un scenario qui a fait monter la tension sur la pelouse du Stade Ernest-Wallon, ce qui a résulté par une échauffourée entre les deux formations peu avant la mi-temps, conclue sur une pénalité de Thomas Ramos, qui a offert un matelas de 19 points au Stade Toulousain. Remobilisés par Gonzalo Quesada, les Parisiens sont revenus sur la pelouse avec d’autres ambitions et Marcos Kremer, en sortie d’un ballon porté, a concrétisé ce retour de flamme...immédiatement éteint par les Toulousains. En effet, deux minutes plus tard, Matthis Lebel a été parfaitement décalé par Sofiane Guitoune pour le quatrième essai de sa formation. Dans la foulée, l’arrière toulousain y est allé de son doublé avec un essai qui va faire couler beaucoup d’encre.

Le Stade Français Paris n’a pas su répondre

Après un jeu au pied de Thomas Ramos consécutif à une récupération de balle, Antoine Dupont a claqué le ballon vers sa gauche et son coéquipier qui est ensuite allé à l’essai. Alors que la passe du demi de mêlée du Stade Toulousain paraissait en avant, l’arbitre de la rencontre a déjugé son assistant vidéo pour accorder l’essai, au plus grand bonheur d’un Ugo Mola goguenard. Vexés, les Parisiens ont répondu par Jonathan Danty qui a forcé le passage entre Sofiane Guitoune et Pita Ahki pour aplatir le deuxième essai parisien. Toulouse n’a pas tardé à corser l’addition avec un essai de pénalité consécutif à un coup d’épaule de Pablo Matera, sanctionné d’un carton jaune, sur Zack Holmes qui allait à l’essai. Yohann Huget, sur une relance de 80 mètres, a signé son doublé avant un dernier essai parisien de Ryan Chapuis. Toulouse s’impose très nettement (48-24) et, avec le report du match de La Rochelle, prend la tête du Top 14 quand le Stade Français Paris continue d’alterner victoire et défaite, se maintenant à la cinquième place.



TOP 14 / 14EME JOURNEE

Samedi 9 janvier 2021

Castres - Agen : 39-23



Dimanche 10 janvier 2021

Brive - Montpellier : 23-22

Pau - Clermont : 31-42

Bordeaux-Bègles - Lyon : 31-9

Toulouse - Stade Français Paris : 48-24



Reportés à une date ultérieure

Racing 92 - La Rochelle

Bayonne - Toulon