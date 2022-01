Top 14 (J14) : Montpellier - Toulon reporté, le programme de dimanche modifié

Neuf clubs avec au moins un match en retard

Un cinquième match de Top 14 reporté pour cause de covid ! Après les quatre rencontres du "Boxing Day", comptant pour la 13eme journée, qui n'ont pas pu se dérouler la semaine passée, c'est au tour du match entre Montpellier et Toulon, prévu dimanche à 21h05 dans le cadre de la 14eme journée du championnat de France, de ne pas pouvoir se dérouler comme prévu, en raison de trop nombreux cas de covid au sein de l'effectif du RCT. "A la suite d'une série de tests de contrôle prévus par le Protocole Covid-19 et réalisés hier, la LNR annonce le report à une date ultérieure de la rencontre Montpellier Hérault Rugby / Rugby Club Toulonnais, prévue initialement le dimanche 2 janvier à 21h05", a annoncé la Ligue nationale de rugby samedi midi. Ce report entraîne un bouleversement du programme de dimanche. Alors qu'un duplex avec les matchs Pau - Brive et Bordeaux-Bègles - Biarritz était au menu à 14h00, seule la rencontre entre la Section et le CAB aura lieu à cette heure-là. Le match entre l'UBB et le BO bascule à 16h00, celui entre Castres et la Rochelle, prévu à 16h00, aura lieu à 18h00,"Le Montpellier Hérault Rugby souhaite un prompt rétablissement aux membres de l’effectif du Rugby Club Toulonnais touchés par le Covid-19. L'effectif montpelliérain poursuit dès à présent la préparation de ses prochaines échéances sportives", écrit le MHR dans un communiqué.Neuf clubs de Top 14 vont désormais se retrouver avec un match en retard (deux pour Toulon), et il va falloir trouver des dates pour les jouer... En attendant, les rencontres Stade Français - Perpignan (19h00) et Clermont - Toulouse (21h05) auront bien lieu comme prévu.