Top 14 (J13/match en retard) : Face à Pau, Bayonne chute pour son retour à la compétition

Les Palois attendaient ça depuis le 4 septembre dernier et la première journée. En déplacement sur la pelouse de Bayonne ce samedi pour un match en retard de la 13eme journée du Top 14, la Section Paloise est allée glaner sa deuxième victoire hors de ses bases cette saison. Une rencontre assez particulière car, touché par le variant anglais du coronavirus à la suite du match de Challenge Cup face à Leicester le 19 décembre dernier, l’Aviron Bayonnais a retrouvé la compétition après quatre semaines sans matchs. Ce sont les Basques qui ont frappé les premiers, après quatre minutes de jeu, par la botte de Gaëtan Germain pour un ballon conservé au sol par Charly Malié. Cinq minutes plus tard, la réponse d’Antoine Hastoy ne s’est pas fait attendre mais les Palois ont continué à accélérer. Une prise de contrôle qui s’est matérialisée par le premier essai de la rencontre à la 19eme minute.

Bayonne a su réagir

En sortie de mêlée, Luke Whitelock a parfaitement servi Clovis Le Bail, qui a fait parler sa vitesse pour aplatir. Après une deuxième pénalité de Gaëtan Germain, les Palois ont cru corser l’addition par un essai de Julien Fumat mais ce dernier a mis le pied en touche juste avant d’aplatir, ce que la vidéo a permis de déceler. Les deux buteurs se sont alors rendu coup pour coup alors que l’Aviron Bayonnais a fini le premier acte à quatorze avec le carton jaune pour Aymeric Luc, consécutif à un plaquage avec retournement sur Malié. Pour la deuxième fois, Pau a vu la vidéo annuler un essai pour, là-aussi, un pied en touche de Lekima Tagitagivalu. Et ce qui devait arriver... arriva. A trop manquer d’occasion, Pau a ouvert la porte à Bayonne et Jean Monribot n’a pas laissé passer sa chance juste avant la mi-temps. A la sortie d’un ballon porté, le troisième-ligne bayonnais a pu se saisir du ballon et forcer le passage dans la défense béarnaise pour aplatir et permettre à l’Aviron de virer en tête à la mi-temps avec trois longueurs d’avance.

Pau a eu le dernier mot

Un avantage que Gaëtan Germain a poussé à six points neuf minutes après la pause. Après avoir refusé un essai d’Ugo Boniface pour un en-avant au moment d’aplatir, l’arbitre a sanctionné une faute paloise. Le tournant de la fin de match restera sans aucun doute le carton jaune reçu par Luc Mousset en raison des fautes répétées des Bayonnais en mêlée. Entré en jeu à la 53eme minute, Watisoni Votu a mis dix minutes pour aller aplatir son essai. L’ailier fidjien est venu conclure une action initiée par les avants de la Section en mêlée. Avec un seul point de retard, Bayonne a tout donné dans les quinze dernières minutes pour inverser la tendance mais c’est bien Pau qui a tenu sa victoire loin du Stade du Hameau (22-23). Une troisième défaite de suite pour l’Aviron qui, s'il n'a pas démérité dans des conditions aussi particulières, voit Pau repasser devant alors que Montpellier, barragiste, n’est qu’à trois points.



TOP 14 / 13EME JOURNEE

Samedi 2 janvier 2021

Bordeaux-Bègles - Toulon : 31-18

Montpellier - Toulouse : 9-16

Agen - La Rochelle : 13-43

Lyon - Castres : 14-15



Dimanche 3 janvier 2021

Stade Français Paris - Brive : 51-21

Clermont - Racing 92 : 22-24



Samedi 16 janvier 2021

Bayonne - Pau : 22-23