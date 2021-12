#BoxingDayRugby

Le « Boxing Day » voulu par la Ligue Nationale de rugby (LNR) sera finalement incomplet. Si les trois rencontres prévues ce dimanche se dérouleront bien comme initialement prévu, le programme prévu ce lundi se retrouve très largement emputé en raison de la propagation du coronavirus au sein de l’effectif de trois clubs de l’élite du rugby français. En effet, alors que le Racing 92 avait déjà tiré la sonnette d’alarme et que Bordeaux-Bègles avait confirmé sans trop de détails devoir subir une contamination assez large dans ses rangs, c’est à Pau que la situation s’est tendue ce vendredi. Par l’intermédiaire de son compte officiel Twitter, le club béarnais a confirmé qu’« à l’issue des tests pratiqués ce vendredi matin sur l’effectif », « plusieurs cas positifs au coronavirus ont été révélés » et a ajouté que « le club en a immédiatement informé la LNR ». Cette dernière a tiré toutes les conséquences de la situation et a préféré respecter le principe de précaution.En effet, la rencontre devant opposer le Racing 92 à la Section Paloise ce lundi à 19h00 sur la pelouse synthétique de la Paris-La Défense Arena a été reportée à une date ultérieure. Alors que Matthieu Jalibert a récemment confirmé être touché par le coronavirus, la LNR a également décidé que la rencontre de Bordeaux-Bègles ne pourra pas avoir lieu comme initialement prévu. En conséquence, le déplacement des Girondins à Toulon ce lundi à 21h05 a également été reporté à une date ultérieure. La décision de prudence de retarder le coup d’envoi de la rencontre entre La Rochelle et Lyon à ce même horaire afin d’assurer au diffuseur une rencontre en soirée ce lundi se retrouve justifiée. Le duel entre Biarritz et Montpellier, ce lundi à 19h00, n’est pas remis en cause. La LNR précise que « les dates de report des deux rencontres seront communiquées ultérieurement » et, au vu du calendrier très chargé, pourraient avoir lieu durant le prochain Tournoi des 6 Nations.Le programme de la 13eme journée du Top 14 est décidément chamboulé par le coronavirus. Ce samedi, le quotidien régional La Montagne a fait état de trois tests ayant donné des résultats positifs en amont du court déplacement de Clermont à Brive. Alors que Camille Lopez, Thibaut Lanen et Judicaël Cancoriet ont dû être placés à l’isolement la semaine passée, ce sont trois autres éléments de l’effectif de l’ASM qui ont été testés positifs au coronavirus. En conséquence, face à l’augmentation des contaminations, la LNR a officialisé le report du tant attendu derby d’Auvergne, qui devait se tenir ce dimanche à 18h00 au Stade Amédée-Domenech. Là encore, « la date de report de la rencontre sera communiquée ultérieurement » selon la Ligue. En conséquence de ce report, la rencontre entre Perpignan et Castres, dont le coup d'envoi était initialement prévu à 16h00, a été retardée à 18h00.Perpignan - CastresToulouse - Stade Français ParisBiarritz - MontpellierLa Rochelle - LyonRacing 92 - PauToulon - Bordeaux-BèglesBrive - Clermont