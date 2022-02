Top 14 (J13) : Toulon n'est plus dernier

⏱80' | 21-18 𝐐𝐔'𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐅𝐀𝐈𝐓 𝐃𝐔 𝐁𝐈𝐄𝐍 !! 🔥 La réaction des joueurs était attendu et elle est là ! Les 🔴&⚫ s'imposent face au leader de Top 14, avec des essais de Facundo Isa et Baptiste Serin !#RCTUBB pic.twitter.com/ZiHv4QDSNN

— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) February 12, 2022

Une fin de match bouillante

Restant sur trois rencontres de rang sans succès, Toulon a glissé dans les abysses du Top 14. La réception du leader, Bordeaux-Bègles, ce samedi pour le compte du match en retard de la 13eme journée avait de quoi inquiéter les fans du XV de la Rade. D'autant plus que. Et l'adversaire venant défier le RCT se présente pour sa part avec un bilan de quatre victoires consécutives sur la scène hexagonale.Et pourtant,. L'international argentin Facundo Isa a d'abord frappé le premier d'un essai rempli de détermination, dans son style caractéristique, résistant à plusieurs défenseurs (12eme). En seconde période, le demi de mêlée Baptiste Serin a laissé parler sa classe en signant un joli numéro personnel (71eme).Bien que l'UBB a toujours su trouver les ressources pour réagir avec des essais de Clément Maynadier (65eme) et Geoffrey Cros (76eme) en fin de rencontre, les hommes de Franck Azéma ont tenu bon jusqu'à la sirène. Le dernier marqueur girondin, qui a eu maille à partir avec Ryan Rebbadj, a été sanctionné d'un carton rouge peu après sa réalisation, à l'instar du trois-quarts centre toulonnais.. Un état d'esprit peu exemplaire mais illustrant toutefois l'état d'esprit solidaire des Varois ce samedi. Au bénéfice de ce succès,. Le premier non-relégable, Perpignan, compte deux longueurs d'avance sur Toulon.