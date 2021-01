Top 14 (J13) : Stade Français domine Brive avec le bonus offensif

Le Stade Français face au test toulousain



TOP 14 / 13EME JOURNEE

Samedi 2 janvier 2021

Dimanche 3 janvier 2021

Belle opération pour le Stade Français. Une semaine après leur frustrant revers à Pau (29-27),Devant au score après une première pénalité de Joris Segonds (6eme), les Parisiens ont ensuite fait mouche par deux fois, grâce à Telusa Veainu (15eme) et Kylan Hamdaoui (27eme). Par la suite, après un essai de Joris Jurand pour le CAB (31eme), James Hall a répliqué pour les locaux (34eme), avant que Pietro Ceccarelli ne réduise à nouveau le score avant la pause (37eme). Revenus à dix longueurs et en supériorité numérique après le carton jaune de Veainu (40eme), les Corréziens n'ont pas pu en profiter bien longtemps. En effet,Alors que Segonds était toujours aussi précis au pied, à 7 sur 8 ce dimanche, pour au final devenir le meilleur réalisateur du Top 14 avec 153 points au compteur, contre 151 pour Antoine Hastoy (Pau), un nouveau fait de jeu a rendu la tâche des Brivistes impossible.En plein doute, le Stade Français s'est relancé par l'intermédiaire de Gerbrandt Grobler, qui inscrivait le 4eme essai des siens (55eme).A 14, le CAB a souffert et a ensuite vu Waisea Nayacalevu (65eme) et Mathieu De Giovanni (67eme) marquer deux nouveaux essais, synonyme de bonus offensif. Dans les dernières minutes, alors que Brive poussait pour priver son adversaire de ce point bonus supplémentaire, le Stade Français a tenu bon pour s'offrir une première belle victoire en 2021., et ont pleinement profité des revers ce week-end de Toulon et Lyon pour s'installer plus confortablement dans le top 6 du Top 14. A l'inverse, battus, les Corréziens (9emes, 22 points) voient leur belle série de trois victoires s'arrêter là, avant d'accueillir Montpellier dans un match important pour le maintien dans l'élite du rugby français.- Toulon : 31-18Montpellier -: 9-16Agen -: 13-43Lyon -: 14-15- Brive : 51-21Clermont - Racing 92Le match Bayonne - Pau a été reporté en raison de cas de coronavirus au sein de l’Aviron.