Top 14 (J13) : Match fou entre le Racing et Pau, Brive remporte le derby contre l'ASM

🔥 Fɪɴ ᴅᴇ Mᴀᴛᴄʜ & ᴠɪᴄᴛᴏɪʀᴇ

Les Ciel et Blanc l'emportent malgré un match compliqué, bravo à la @SectionPaloise pour sa belle prestation !



On se retrouve dans 2 semaines face à Castres : https://t.co/rcCgwV7Eao



💙🤍 35 - 29🏔️ #R92SP #RacingFamily pic.twitter.com/jNQ2mn6KzR



— Racing 92 (@racing92) February 12, 2022



𝔻𝕖𝕣𝕓𝕪 𝕘𝕒𝕘𝕟é 𝟚𝟟 - 𝟚𝟘 💪 😍

L’essentiel est là. Il aura fallu serrer les dents jusqu’au bout pour décrocher cette victoire. Cet après-midi tout un territoire pousse un grand ouf de soulagement.#WERACAB #CABASM pic.twitter.com/SI7SK1FzEK

— CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) February 12, 2022

Défaits à quatre reprises en Top 14 entre le 6 novembre et le 2e janvier, le Racing 92 a depuis parfaitement redressé la barre. Et de fort belle manière. Les hommes de Laurent Travers ont d'abord dominé Clermont (33-28) au terme d'un match à haute intensité pour lancer leur série folle qui les a également vu s'imposer chez le champion de France en titre, Toulouse (15-20)., comptant pour la 13eme journée du championnat (match en retard).Face à une Section Paloise venue en région parisienne pour chercher un résultat, les Racingmen ont encaissé pas moins de cinq essais. Dont un chef-d'œuvre du demi de mêlée Clovis Le Bail servant d'une passe au pied délicieuse son ailier Eoghan Barrett (10-17, 23eme). Une réalisation s'ajoutant à celles de Le Bail (54eme), Daniel Ikpefan (16eme), Jale Vatubua (66eme) et du demi d'ouverture international Antoine Hastoy (20eme).de Maxime Machenaud (4) et Antoine Gibert (3).Diabolique de précision, Maxime Machenaud y est également allé de son essai de filou en début de partie (14eme), à l'instar de Juan Imhoff, à la conclusion d'une percée de Kurtley Beale (28eme).Pau demeure 10eme tandis que les Ciel et Blanc consolident leur 6eme place, six longueurs au-dessus du Stade Rochelais (7eme).Ce samedi après-midi, Clermont avait également l'opportunité de se repositionner en haut de tableau avec son déplacement chez Brive pour le derby de la 13eme journée de Top 14. Opposés à une formation corrézienne, toujours compliquée à manœuvrer au stade Amédée-Domenech, les Jaunards sont rentrés bredouille en dépit des deux essais signés Judicaël Cancoriet (7eme) et Marvin O'Connor (40eme). Le CAB a fait la différence notamment grâce à son état d'esprit guerrier symbolisé par son capitaine Said Hirèche. Aux banderilles plantées par les ailiers Joris Jurand (19eme) et Setareki Bituniyata (35eme), le pilier anglais Hayden Thompson-Stringer (59eme) a contribué à guider les siens vers la victoire finale (27-20).. L'ASM stagne pour sa part au 9eme rang et rate l'occasion de grimper à la 7eme place.