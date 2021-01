Top 14 (J13) : Le Racing 92 s'offre le choc à Clermont

Place à un nouveau choc pour le Racing 92



🎇 2021 commence bien !!! 🎇

Victoire des Ciel et Blanc au Michelin malgré un début de match compliqué ! Bravo les Racingmen 👏👏👏👏



🔵🟡 22 - 24 💙🤍#ASMR92 #RacingFamily pic.twitter.com/OQiPzV2sgH



— Racing 92 (@racing92) January 3, 2021

TOP 14 / 13EME JOURNEE

Samedi 2 janvier 2021

Dimanche 3 janvier 2021

Nouveau coup de tonnerre au Stade Marcel-Michelin. Comme lors du quart de finale de la Champions Cup en septembre dernier (27-36),Pour signer ce 5eme succès à l'extérieur lors de la phase aller, les Franciliens ont dû batailler et s'adapter aux conditions climatiques, alors que la neige s'est petit à petit invitée dans ce choc de la 13eme journée du championnat de France. Après deux pénalités de Teddy Iribaren (4eme et 16eme), les locaux se sont réveillés et ont répliqué avant la pause. Un essai du pilier fidjien Peni Ravai transformé (23eme) et trois pénalités de Camille Lopez (18eme, 30eme et 37eme) ont alors permis à l'ASM de repasser en tête à la pause, malgré un nouveau coup de pied du demi de mêlée racingman pour réduire l'écart juste avant (16-9, 40eme). Au retour des vestiaires, le numéro 10 des Auvergnats enchaînait et donnait rapidement dix longueurs d'avance aux siens (45eme), qui semblaient sur la bonne voie dans leur antre.En infériorité numérique, Clermont n'a pas mis longtemps pour en payer les frais.En effet, dans la continuité de la sortie momentanée du pilier français, Baptiste Chouzenoux a relancé son équipe (19-16, 57eme). Derrière, Lopez a répondu à Iribaren au pied et les Jaunards gardaient d'un rien la tête au tableau d'affichage.Sous pression dans les dernières minutes, les visiteurs obtenaient alors une dernière pénalité en mêlée pour acter leur nouveau gros coup en déplacement. Avec ce court mais précieux succès loin de ses bases, le Racing 92 signe une 4eme victoire de suite en Top 14.En revanche, pour les coéquipiers de Morgan Parra, c'est une 3eme défaite de suite en championnat et également une 3eme défaite au Michelin cette saison, après Montpellier (15-21) et le Munster (31-39). Cependant, avec 11 matchs et 29 points au compteur, les Jaunards (7emes) ne sont pas largués dans la quête aux phases finales. Alors que le match du week-end prochain contre Pau est menacé, réaction attendue probablement à Thomond Park le 16 janvier prochain.- Toulon : 31-18Montpellier -: 9-16Agen -: 13-43Lyon -: 14-15- Brive : 51-21Clermont -: 22-24Le match Bayonne - Pau a été reporté en raison de cas de coronavirus au sein de l’Aviron.