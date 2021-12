Top 14 (J13) : La programmation de La Rochelle - Lyon modifiée

#BoxingDayRugby

Dans l'attente de résultats complémentaires qui pourraient éventuellement impacter la tenue de la rencontre RCT / UBB, le match @staderochelais / @LeLOURugby initialement prévue le lundi 27 décembre à 19h, est reprogrammé au lundi 27 décembre à 21h05. pic.twitter.com/Mfb4CjIc5f

Deux matchs à 19h00 puis deux matchs à 21h00 le 27 décembre

TOP 14 / 13EME JOURNEE

Dimanche 26 décembre 2021

Lundi 27 décembre 2021

La LNR couvre tous les angles. Alors que Bordeaux-Bègles a fait état de plusieurs joueurs et/ou membres du staff contaminés par le coronavirus, la tenue de la rencontre opposant le club girondin à Toulon au Stade Mayol ce lundi dans le cadre de la 13eme journée du Top 14 n’est pas encore assurée. Face à cette incertitude, la Ligue Nationale de rugby a préféré s’assurer d’avoir au moins une affiche en soirée lors de cette journée organisée dans le cadre du « Boxing Day ». S’il le déplacement d’une des trois affiches prévues ce dimanche n’a pas été possible en raison des délais incompressibles de récupération en vue de la 14eme journée prévue les 1er et 2 janvier prochains, c’est finalement une des trois rencontres dont le coup d’envoi a été fixé à 19h00 ce lundi qui a vu son coup d’envoi retardé d’un peu plus de deux heures.Par l’intermédiaire d’un communiqué et après avoir trouvé un accord avec le diffuseur du Top 14, la LNR a annoncé que la rencontre opposant La Rochelle à Lyon allait changer d’horaire. Le choc entre l’actuel quatrième et le cinquième du classement du championnat débutera donc à 21h05 et, si le match entre Toulon et Bordeaux-Bègles devait être maintenu, se déroulera en même temps. Un dispositif qui rappelle celui mis en place au début de la saison 2020-2021, dont le but avoué par la LNR était d’offrir le maximum de garanties à son diffuseur quant à l’organisation d’une affiche en soirée. Une 13eme journée du Top 14 qui pourrait toutefois être encore perturbée en raison de la détection de plusieurs cas de coronavirus au sein de l’effectif et du staff du Racing 92, qui pourrait remettre en cause la tenue du match face à Pau ce lundi.Perpignan - CastresBrive - ClermontToulouse - Stade Français ParisBiarritz - MontpellierRacing 92 - PauLa Rochelle - LyonToulon - Bordeaux-Bègles