Top 14 (J13) : Castres l'emporte d'un rien à Perpignan

Castres prend place dans le top 6



TOP 14 / 13EME JOURNEE

Dimanche 26 décembre 2021

Lundi 27 décembre 2021

Reporté à une date ultérieure

A Aimé-Giral, le CO s'est offert un très beau cadeau de Noël.Si ce « Boxing Day » avait plutôt mal commencé, avec quatre matchs reportés, l'unique rencontre du jour a permis aux amateurs de rugby de retrouver quelque peu le sourire. Dans cette rencontre, c'est l'USAP qui a frappé en premier avec un Melvyn Jaminet toujours aussi précieux sur une pénalité d'environ 45 mètres à gauche pour lancer les hostilités (3-0, 7eme). Ce dernier avait peu avant vu Romain Poite, l'arbitre de la rencontre, lui refuser logiquement un essai car il avait aplati en dehors des limites du terrain (4eme).Suite au départ à une erreur de relance du buteur catalan, le centre du CO était à la conclusion (3-7, 22eme). En difficulté cette saison au classement, Perpignan a cependant fini fort la première période. Alors que Jaminet a réduit l'écart au pied (6-7, 26eme), Seilala Lam a bonifié le travail de ses avants sur une touche peu avant la sirène.Bousculés durant la fin du premier acte, les visiteurs ont tout de même trouvé les ressources après la pause pour inverser la tendance.Pour cela, il a fallu être patient, digérer l'essai refusé à Laveau pour un hors-jeu involontaire au préalable (43eme) et faire le dos rond, alors que Jaminet a connu un premier échec de loin lourd de conséquence (46eme).Dans les dix dernières minutes, sur une touche captée par Tom Staniforth, le pilier géorgien Levan Chilachava a fait parler sa puissance près de la ligne pour relancer complètement cette rencontre. Dans la continuité, l'ouvreur argentin n'a pas tremblé sur sa tentative de 22 mètres à droite pour remettre le CO devant au tableau d'affichage (19-20, 70eme), alors que le public présent à Aimé-Giral grondait.Défaits à domicile, les joueurs de Patrick Arlettaz peuvent nourrir de gros regrets après cette rencontre qui semblait à leur portée. En face, c'est un gros coup signé par Castres, privé notamment de Julien Dumora, absent de dernière minute pour un heureux événement, avec ce deuxième succès de la saison à l'extérieur.Perpignan -: 19-20