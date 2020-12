Top 14 (J12) : Villière voit triple et Toulon bat Clermont

Les six matchs du Boxing Day 2020 (Castres – Bayonne a été reporté) se seront donc soldés par six victoires à domicile ! Le dernier match de ce dimanche s’est en effet terminé par la victoire 27-9 de Toulon face à Clermont à Mayol. Pour la première fois depuis 2012, le RCT termine donc une année civile en étant invaincu à domicile, même s’il y a eu moins de matchs que d’habitude en 2020 suite à l’arrêt de la saison dernière. Ce sont pourtant les Clermontois qui menaient 9-0 dans ce match après 21 minutes, après trois pénalités réussies par Sébastien Bézy. Mais à la 26eme, Gabin Villière a entamé son festival en inscrivant le premier essai de la partie, après une passe au pied de Louis Carbonel (7-9). Puis onze minutes plus tard, le jeune international s’est offert un doublé, en surgissant pour aller aplatir, après que Sergio Parisse avait fait tomber le ballon en arrière (14-9, mt).

Toulon quatrième

Juste après la reprise, Toulon s’est retrouvé à 14 après le carton jaune écopé par Christopher Tolofua pour une faute d’anti-jeu, mais cela n’a pas changé grand-chose, au contraire. Carbonel a ajouté deux pénalités pour porter le score à 20-9, et à la 58eme, Villière a marqué son troisième essai de la soirée, après un mouvement collectif et une dernière passe de Duncan Paia'aua. Il s’agissait donc de l’essai du bonus, et aucun point n’a été marqué ensuite. Le carton jaune reçu par Paia'aua à la 76eme pour une charge à l’épaule dangereuse sur Cheikh Tiberghien n’a pas permis à l’ASM de marquer. Toulon prend donc les cinq points et se retrouve quatrième, à six points du leader rochelais, avec un match en retard. Clermont est septième, avec deux matchs en retard.



TOP 14 / 12EME JOURNEE

Dimanche 27 décembre 2020

La Rochelle – Montpellier : 22-9

Brive – Lyon : 12-8

Racing 92 – Agen : 45-10

Toulouse – Bordeaux-Bègles : 45-23

Pau – Stade Français : 29-27

Toulon – Clermont : 27-9



Le match Castres – Bayonne a été reporté en raison de cas de coronavirus au sein de l’Aviron