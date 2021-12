Top 14 (J12) : Vainqueur de Toulouse, Bordeaux-Bègles repasse en tête

Bordeaux-Bègles a frappé un grand coup ! A l’issue d’une prestation collective de très haute volée, les joueurs de Christophe Urios ont fort logiquement pris le meilleur sur Toulouse, faisant par la même occasion chuter le champion de France et d’Europe de la première place du Top 14. Dès les premiers instants de la rencontre, les Girondins ont pris l’initiative du jeu, mettant une pression sur les protégés d’Ugo Mola et les poussant à commettre des erreurs. Une domination qui aurait pu être récompensée dès la 9eme minute avec un essai d’Ulupano Seuteni. Mais le centre de l’UBB a vu l’arbitre revenir à une faute antérieure en raison d’une passe manifestement en-avant de Yoram Moefana. Dans la foulée, Matthieu Jalibert n’a pas tremblé face aux poteaux pour ouvrir le score. Harcelant les Toulousains sur tous les ballons, Maxime Lamothe a poussé Matthis Lebel à la faute dans un regroupement au quart d’heure de jeu, permettant à son buteur de doubler l’avantage de Bordeaux-Bègles dans cette première période. Pas dans leur meilleur forme, les Toulousains ont peiné durant ces 40 premières minutes face à une défense de l’UBB parfaitement en place et préparée à contrer le jeu offensif des champions de France.

Toulouse n’a jamais répondu présent

Toutefois, l’attaque girondine n’a que trop rarement trouvé des brèches et le score n’a pas bougé jusqu’au retour des vestiaires. Au retour sur la pelouse de Chaban-Delmas, les supporters de Bordeaux-Bègles ont vu François Trinh-Duc émerger du tunnel et remplacer dès la mi-temps Matthieu Jalibert, blessé à la cuisse gauche. Sans aucun doute sermonnés par leur entraîneur, les joueurs du Stade Toulousain sont revenus avec d’autres intentions. Ce qui s’est traduit par une plus grande agressivité et, surtout, par un premier essai. Neuf minutes après la reprise, Anthony Jelonch n’a pas hésité à attaquer la ligne girondine. Antoine Dupont a sorti le ballon et décalé immédiatement François Cros qui a pu aplatir entre les poteaux. La transformation de Romain Ntamack a alors permis à Toulouse de passer en tête pour la première fois du match… mais surtout la seule ! En effet, quatre minutes plus tard, les Toulousains ont craqué en mêlée et permis à Maxime Lucu de redonner l’avantage à l’UBB sur la pénalité. Les deux équipes ont alors commencé à faire des rotations dans leurs effectifs mais, peu avant l’heure de jeu, Bastien Vergnes Taillefer a fait rugir Chaban-Delmas.

Bordeaux-Bègles taille patron

A la suite d’un touche, une combinaison entre Clément Maynadier et Maxime Lucu a permis au troisième-ligne bordelais de fausser compagnie à la défense toulousaine et, malgré le retour en catastrophe de Joshua Brennan, permettre à son équipe de creuser l’écart au score. Pas dans un grand jour, Antoine Dupont n’a pas pu être l’accélérateur de jeu du Stade Toulousain et les Bordelais ont continué leur travail de sape en mêlée. A dix minutes de la sirène, ces efforts ont une nouvelle fois payé et Maxime Lucu n’a pas tremblé à l’idée de mettre l’UBB à l’abri d’un essai transformé. Cet avantage de dix points, Christophe Urios a voulu le conserver et a harangué ses joueurs pour terminer la rencontre de manière sérieuse, se refusant à voir Toulouse repartir de Gironde avec le point de bonus défensif. Le technicien a parfaitement été entendu et Bordeaux-Bègles signe une victoire référence dans sa saison (17-7). Avant de basculer en mode Champions Cup, l’UBB passe en tête du Top 14 avec deux points d’avance sur des Toulousains battus pour la troisième fois de la saison et qui voient Montpellier revenir à cinq longueurs.



TOP 14 / 12EME JOURNEE

Samedi 4 décembre 2021

Lyon - Brive : 41-0

Castres - Racing 92 : 25-3

Clermont - Biarritz : 39-11

Montpellier - Perpignan : 30-6

Pau - Toulon : 16-16

Bordeaux-Bègles - Toulouse : 17-7



Dimanche 5 décembre 2021

21h05 : Stade Français Paris - La Rochelle