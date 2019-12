Top 14 (J12) : Lyon écrase Bayonne et reprend provisoirement la tête du championnat

Fin ! #LOUAB #TEAMLOU #TOP14 C'est terminé. Le LOU Rugby s'impose finalement 52-9 face à l'Aviron Bayonnais, grâce à 7 essais inscrits ! pic.twitter.com/rf2B10FxBi

— LOU Rugby (@LeLOURugby) December 28, 2019

Beaucoup trop d'indiscipline encore côté lyonnais

Lyon semble repartir de l'avant. C'est en tout cas ce que peut laisser penser sa victoire de ce samedi après-midi à Gerland, en ouverture de la 12eme journée de Top 14. Sa victime du jour ? Bayonne, étrillé, sur le score de 52-9. Le LOU s'est littéralement fait plaisir,, par l'intermédiaire de Sobela (4eme), Ngatai (12eme), Barassi (50eme), Cretin (76eme), Buttin (79eme), ainsi que Roodt pour un doublé (61eme et 68eme). Lyon, qui décroche également le bonus offensif, est ainsi plus que jamais l'équipe la plus offensive de Top 14, avec déjà 41 essais inscrits en douze journées seulement. En face, l'Aviron n'en a marqué aucun. Après neuf petits points inscrits dans le premier acte, soit trois pénalités pour n'être alors mené que 17-9, Bayonne a ensuite encaissé un cinglant 35-0, après le retour des vestiaires.Le LOU a donc cartonné, au niveau du tableau d'affichage, mais peut-être moins dans le jeu. De nombreuses imprécisions sont d'ailleurs à signaler, et des problèmes de discipline restent encore d'actualité. Deux Lyonnais ont même écopé de cartons jaunes, à savoir Geraci (28eme) et Wulf (48eme). Lyon en est ainsi désormais à douze sanctions de ce type, plus que toute autre formation dans l'élite.Aucune autre équipe du Top 14 n'est autant maître que chez elle que Lyon sur ses terres. Le club rhodanien en profite également pour reprendre, du même coup et à Bordeaux-Bègles, les commandes du championnat de France. Du moins provisoirement. De son côté, Bayonne continue de s'enfoncer. Le club basé dans les Pyrénées-Atlantiques n'a plus remporté la moindre rencontre depuis le 12 octobre dernier.