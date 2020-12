Top 14 (J12) : La Rochelle s'impose contre les éléments et Montpellier

La Rochelle a passé 64 minutes en infériorité numérique

Le vent a eu plus d'influence que le carton rouge



En évitant de prendre l'eau face à Montpellier ce dimanche, La Rochelle a préservé son invincibilité à domicile et conserve la tête du Top 14 au moins jusqu'au début de l'année prochaine.Pour y parvenir, ils ont du faire face à des éléments qui se déchainaient sur le stade Marcel-Deflandre et surtout à l'expulsion précoce de Will Skelton.Dès la 16eme minute de jeu, le Néo-Zélandais a reçu un carton rouge pour une charge à l'épaule qui a sonné Paul Willemse. Le score était alors de 3-3 grâce aux pénalités réussies par Ihaia West puis Anthony Bouthier.Face au vent et sous une pluie battante, ils ont résisté aux Héraultais malgré l'infériorité numérique. Même si Anthony Bouthier a profité de cette pénalité pour remettre les siens devant, Ihaia West lui a répondu avec deux coups de pied qui sont passés entre les perches avant la pause. A la mi-temps, La Rochelle avait repris l'avantage. Et ne l'a plus lâché.Grâce à un vent favorable, Kevin Gourdon est allé visité l'en-but héraultais après seulement 18 secondes de jeu en deuxième période.. Ihaia West a transformé l'essai et a passé deux pénalités supplémentaires pour permettre au leader du Top 14 de prendre le large. Celle réussie par Alex Lozowski à 20 minutes de la sirène n'a rien changé : les Rochelais étaient suffisamment sérieux en défense pour conserver leur avantage au score, étirer leur série d'invincibilité à domicile et confirmer leur statut de leader du Top 14.