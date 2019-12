Top 14 (J12) : Bordeaux-Bègles reprend la tête du classement, La Rochelle s'amuse

Pau 23 - 27 Bordeaux-Bègles



Victoire ! L'UBB s'impose à Pau et reste leader du Top 14 ! #SPUBB #ILOVEUBB pic.twitter.com/QLociZhYsL

— UBB Rugby (@UBBrugby) December 29, 2019

La Rochelle 40 - 8 Agen

La première place n'aura pas échappé bien longtemps à Bordeaux-Bègles. Dépossédé de son bien samedi par Lyon, le club aquitain a donc remis les pendules à l'heure, ce dimanche après-midi. Dans le cadre de la 12eme journée de Top 14,. L'UBB, qui n'a pas spécialement été brillant, n'a jamais vraiment réussi à prendre le large, dans une rencontre où la Section a joué crânement sa chance, jusqu'à pousser au-delà de la sirène, dans le but d'arracher le match nul. Finalement, dans les derniers instants, les Palois, qui ont craqué, ont dû se contenter d'une troisième et dernière pénalité, transformée par Antoine Hastoy (80eme+4), synonyme toutefois de bonus défensif. Pour dessiner cette victoire, Bordeaux-Bègles s'est notamment appuyé sur ses trois essais inscrits par Scott Higginbotham (23eme) et Santiago Cordero (40eme+1 et 49eme), pour un doublé. En face, Vincent Pinto (32eme) et Daniel Ramsay (67eme) ont su trouver la faille, mais sans réussite, au final, pour les leurs.La Rochelle s'est finalement plutôt bien amusée. Ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 12eme journée de Top 14, les Rochelais ont largement pris la mesure d'Agen (40-8). Une victoire accompagnée du traditionnel bonus offensif. Six essais ont permis aux locaux de faire le spectacle, devant leur public. Ils ont été l'oeuvre de Facundo Bosch (27eme) et Jules Favre (40eme+3), dans le premier acte., jusqu'à infliger un cinglant 26-0 à son adversaire du jour, grâce à Valentin Tirefort (42eme), Vincent Rattez (49eme), Pierre Aguillon (59eme) et Kévin Gourdon (65eme).En toute fin de rencontre, les Agenais ont enfin réussi à sauver l'honneur lorsque Johann Sadie est parvenu à aplatir dans l'en-but (79eme). Au classement, alors que La Rochelle reste bien au chaud parmi les meilleurs (4eme, 28 points), Agen, 13eme, voit la menace Stade Français pointer le bout de son nez. Lanterne rouge, le club parisien profite de son match nul de la veille pour se rapprocher à une petite unité du SUA (16 points contre 17).