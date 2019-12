Top 14 (J11) : Toulouse gagne enfin à l'extérieur

Une coupure d'électricité "sauvage" pendant un quart d'heure



Scandaleux ! Je viens d’avoir confirmation par EDF/ENEDIS qu’il s’agissait d’une coupure sauvage!

Que les grévistes continuent comme cela, ils vont avoir les Françaises et les Français avec eux ! 😡 https://t.co/myrHG9OvcY

— Jean Dionis (@jeandionis) December 21, 2019

Il aura donc fallu attendre la 11eme journée de Top 14 pour voir Toulouse s’imposer à l’extérieur en championnat ! Battu à Bordeaux, Lyon, La Rochelle, Brive et Montpellier, le champion de France est enfin parvenu à l’emporter hors de ses bases, et c’est Agen qui a subi la loi des Rouge et Noir.Luttant contre le vent en première période, les Toulousains sont rentrés au vestiaire en étant menés 8-6. Nathan Decron avait inscrit le premier essai de la partie à la 23eme, en slalomant entre plusieurs Rouge et Noir, après une passe de Chauveau. Léo Berdeu et Romain Ntamack avaient quant à eux inscrit les points au pied.Au retour des vestiaires, Toulouse n’a pas traîné pour reprendre l’avantage, grâce à un essai d’Arthur Bonneval, après un jeu au pied de Zack Holmes puis de Romain Ntamack, qui s’est chargé de la transformation (8-13). Sept minutes plus tard, le stade Armandie s’est retrouvé plongé dans le noir pendant un petit quart d’heure.Finalement, la partie a pu reprendre, mais aucun point n’a été inscrit. On a en revanche vu beaucoup de mêlées, dont certaines ont été écroulées, ce qui a valu un carton jaune aux piliers Malino Vanai et Paulo Tafili à la 69eme. Guillaume Marchand en a lui aussi écopé d’un peu avant la fin du match, sans conséquence pour les champions de France. Grâce à ce troisième succès de suite en championnat, Toulouse se retrouve troisième, alors qu’Agen reste avant-dernier.