Top 14 (J11) : Courte mais précieuse victoire de Toulon face à Lyon

Toulon se devait de réagir. Avec les succès de Perpignan et Biarritz plus tôt ce samedi, le club varois a abordé la réception de Lyon à la dernière place du classement du Top 14, mettant une pression encore plus importante sur les épaules des hommes de Franck Azéma. Une rencontre qui a commencé par un choc et la sortie sur blessure au genou droit de Mathieu Bastareaud. Après l’évacuation sur civière de l’ancien Toulonnais, les deux équipes ont peiné à envoyer du jeu et il a fallu attendre le quart d’heure de jeu pour qu’un frisson parcourt les travées du Stade Mayol avec une percée non récompensée de Duncan Paia’aua. C’est finalement à la demi-heure de jeu qu’Anthony Belleau a pu débloquer le tableau d’affichage sur pénalité. Un avantage que le RCT n’aura toutefois pas pu conserver plus que quatre minutes, Léo Berdeu profitant d’une indiscipline varoise pour égaliser.

Veredamu a maintenu Toulon sous pression

Toutefois, à deux minutes de la pause, Duncan Paia’aua a finalement été récompensé de ses efforts. Un contre remontant l’essentiel du terrain a été initié par Jiuta Wainiqolo et Aymeric Luc. Ce dernier a alors décalé son trois-quarts centre qui a pu aller aplatir tranquillement le premier essai de la rencontre et offrir sept points d’avance à Toulon au moment de retrouver les vestiaires. Mais les Lyonnais étaient loin d’avoir dit leur dernier mot et, au retour sur la pelouse, il ne leur a fallu que deux minutes pour répondre. Toby Arnold a su trouver une faille dans le rideau défensif du RCT puis, alors que le jeu a rebondi sur l’aile gauche, Pierre-Louis Barassi a envoyé Tavite Veredamu à l’essai. Les Varois se sont remis à l’ouvrage mais sans avoir la précision suffisante pour reprendre la main. Toutefois, à peine entré en jeu, Louis Carbonel a fait apprécier sa précision au pied pour remettre Toulon devant.

Le RCT ne tombe pas dans l’abime

Les deux buteurs ont alors connu un passage à vide avant que celui du club de la Rade ne corse un peu plus l’addition, venant traduire au score la mainmise de son équipe dans le jeu. Léo Berdeu s’est même mis à la faute peu après l’heure de jeu, permettant à son vis-à-vis de donner plus de tranquillité au RCT à l’approche de la fin de match. Toutefois, la vigilance était de mise face notamment à Josua Tuisova mais Gabin Villière a su intervenir à temps face à l’ailier lyonnais. L’espoir est revenu chez les hommes de Pierre Mignoni quand Léo Berdeu a ramené son équipe à six points avec cinq minutes encore à jouer. Toutefois, malgré un dernier échec de Louis Carbonel, c’est bien Toulon qui s’impose (19-13) et signe sa quatrième victoire de la saison. Un succès qui permet au club varois de quitter la dernière place pour remonter au 11eme range. Le LOU, battu pour la troisième fois en quatre matchs, voit Montpellier et La Rochelle passer devant.



TOP 14 / 11EME JOURNEE

Samedi 27 novembre 2021

Perpignan - Clermont : 26-24

La Rochelle - Pau : 36-8

Montpellier - Castres : 25-24

Biarritz - Stade Français Paris : 17-14

Toulon - Lyon : 19-13

21h05 : Toulouse - Brive



Dimanche 28 novembre 2021

21h05 : Racing 92 - Bordeaux-Bègles