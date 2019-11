Top 14 (J10) : Lourde défaite pour Lyon sur la pelouse de Montpellier

Après avoir connu sept victoires lors des sept premières journées, le ciel se couvre du côté de Lyon. Battus à Clermont lors de la 8eme journée, les joueurs du LOU ont rendu une copie étonnamment mauvaise à l’occasion de leur déplacement à Montpellier. Les joueurs de Pierre Mignoni, méconnaissables, se sont lourdement inclinés au GGL Stadium. Il n’a pas fallu attendre dix minutes pour voir Nemani Nadolo donner le ton de de cette rencontre absolument à sens unique. Plombé par le carton jaune reçu par Mickaël Ivaldi à la demi-heure de jeu, le LOU a subi les vagues héraultaises sans pouvoir toutes les repousser. Le résultat a été deux essais inscrits en force d’abord par Bismarck du Plessis dans l’action consécutive à celle ayant provoqué le carton jaune. Se sentant en position de force, les joueurs du MHR n’ont pas lâché la bride sur leur adversaire. A trois minutes du repos, Louis Picamoles y est allé de son essai pour offrir provisoirement le bonus offensif au club montpelliérain.

Le LOU a mis près de 80 minutes pour se dérider

Le début du deuxième acte de la rencontre a été bien moins enlevé et, au bout de 51 minutes de jeu, Jonathan Wisniewski a enfin pu ouvrir le compteur du LOU sur une pénalité. Les Montpelliérains ont continué de pousser mais la défense lyonnaise a tenu bon jusqu’à l’entame des dix dernières minutes. Les efforts des joueurs de Pierre Mignoni ont été payés cher avec deux nouveaux essais héraultais inscrits en cinq minutes d’abord par Nico Janse van Rensburg puis par Youri Delhommel. Mais cela n’a pas fait faillir le moral des Rhodaniens qui n’ont cessé de pousser même au-delà de la sirène et, deux minutes après cette dernière au terme d’une action au long cours, Jonathan Wisniewski a su servir d’une passe au pied Xavier Mignot sur l’aile droite qui a aplati l’essai de l’honneur. Avec cette victoire (33-8), Montpellier revient à la cinquième place à égalité avec Clermont et Toulon quand Lyon, pour sa part, voit Bordeaux-Bègles revenir à une longueur suite à cette deuxième défaite en trois matchs.



