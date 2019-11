Top 14 (J10) : Clermont et La Rochelle ont fait le strict minimum, Toulon enfin vainqueur à l'extérieur

Pau - Toulon : 9-19

Pour la première fois depuis son succès à Agen lors de la première journée, Toulon va revenir d’un déplacement avec les quatre points de la victoire. Une victoire sur la pelouse de Pau qui doit beaucoup à la botte d’Anthony Belleau et à la combativité de Sergio Parisse. Les 35 premières minutes de la rencontre, disputée dans des conditions difficiles sous la pluie qui a détérioré la pelouse du Stade du Hameau, se sont limitées à un duel de buteurs avec deux pénalités d’Antoine Hastoy puis trois réalisations d’Anthony Belleau. L’avant-dernière minute du premier acte a été le tournant du match avec un carton jaune pour Quentin Lespiaucq, qui s’est mis à la faute sur l’action permettant à Sergio Parisse qui est venu conclure une offensive toulonnaise au long cours. En début de deuxième période, Antoine Hastoy a rapproché la Section Paloise à un essai transformé mais Anthony Belleau n’a pas tardé à lui répondre. Le carton jaune contre Komiti Alainuuese à la 63eme minute n’a pas changé la donne. Le RCT enchaîne un troisième match sans défaite pour déloger sa victime du soir du podium du classement à onze points du leader lyonnais.

Clermont - Agen : 30-13

Face à une équipe agenaise en manque de confiance, Clermont a fait le minimum devant son public. Profitant de l’indiscipline clermontoise, Léo Berdeu a permis au SUA de prendre rapidement le score avant de concrétiser leurs ambitions par un essai de Dave Ryan à la demi-heure de jeu. Il fallait bien ça pour réveiller les Jaunards qui, trois minutes plus tard, ont envoyé Samuel Ezeala à l’essai avant que Morgan Parra ne donne plus d’air à l’ASM juste avant la mi-temps. Les Agenais ont ensuite manqué leur entame de deuxième mi-temps avec le carton jaune reçu par Laurence Pearce, sanctionné pour un plaquage avec retournement sur Apisai Naqalevu. Sur l’action suivante, le maul clermontois ne cesse d’avancer et, pour le stopper, les Agenais se sont mis à la faute. L’arbitre n’a pas hésité à aller entre les poteaux pour un essai de pénalité. Les Clermontois se sont alors mis en chasse des deux essais manquants pour le bonus offensif mais la défense agenaise a tenu bon et, après une pénalité de Morgan Parra, Peceli Yato a trouvé la faille pour marquer le troisième essai de l’ASM. Mais c’est arrivé bien trop tardivement pour laisser du temps à l’attaque clermontoise pour inscrire un quatrième essai. Avec cette victoire, Clermont remonte au quatrième rang du classement quand Agen reste barragiste.

La Rochelle - Castres : 22-13

Restant sur une lourde défaite à Lyon en championnat et une entame de Champions Cup laborieuse, les Rochelais avaient besoin de confiance. Mais ce sont bien les Castrais qui ont fait le jeu durant la première période. Après l’ouverture du score de l’inévitable Brock James, Julien Dumora lui a répondu avant que le premier essai de la rencontre ne soit l’œuvre de Rory Kockott au quart d’heure de jeu. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup mais sans faire évoluer le score jusqu’au cinq dernières minutes. Rory Kockott a inscrit sur pénalité les derniers points castrais du match avant que Mathieu Tanguy ne trompe la défense du CO pour marquer le seul essai rochelais de la rencontre. En effet, le deuxième acte de la rencontre n’a pas permis aux deux attaques de prendre le pas sur les défenses et c’est l’indiscipline agenaise qui a fait la différence. Brock James a ajouté six points au pied avant l’heure de jeu puis a cédé sa place à Jules Plisson pour ses débuts sous les couleurs du Stade Rochelais. L’ancien buteur du Stade Français Paris n’a pas tardé à prendre ses marques à Marcel-Deflandre avec deux pénalités pour sceller le sort de la rencontre. Avec cette courte victoire, La Rochelle remonte au cinquième rang à deux points du podium quand le CO voit la zone rouge se rapprocher.



TOP 14 / 10EME JOURNEE

Samedi 30 novembre 2019

20h45 : Montpellier - Lyon



Dimanche 1er décembre 2019

12h30 : Brive - Stade Français Paris

16h45 : Toulouse - Bayonne