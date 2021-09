Top 14 (J1) : Montpellier arrache le nul à Toulon

Belleau et Paillaugue se répondent au pied

TOP 14 / 1ERE JOURNEE

Samedi 4 septembre 2021



Premier match nul de la saison en Top 14 ! Et c'est à Mayol, devant un public ravi de faire son retour après des mois d'abstinence, qu'il s'est déroulé, lors du match de samedi soir entre Toulon et Montpellier. Alors que le RCT semblait s'acheminer vers la victoire, il a encaissé un essai à la dernière seconde et a donc concédé le nul sur le score de 24-24, à l'issue d'une rencontre très serrée., qui avaient inscrit quatre pénalités par Anthony Belleau, alors que le MHR avait inscrit un essai par Julien Tisseron qui s'est arraché pour aller marquer à la 12eme minute, après une touche au milieu du terrain et de multiples passes héraultaises.Belleau a poursuivi son festival au pied en réussissant quatre nouvelles pénalités en deuxième mi-temps. Mais Benoit Paillaugue, au pied également, a permis aux Héraultais de rester dans le sillage de leurs adversaires. Si bien qu'à la 80eme, le MHR n'était mené "que" 24-17. Et ce qui devait arriver arriva... Après deux pénalités jouées rapidement à la main, Montpellier a réussi à trouver l'ouverture grâce à sa recrue Zach Mercer, qui a franchi la ligne, juste à côté du poteau.Les deux équipes sont cinquième et sixième en attendant les deux matchs de dimanche. Lors de la prochaine journée, le MHR recevra Brive alors que le RCT ira défier le champion, Toulouse.- Bègles-Bordeaux : 27-15- Perpignan : 36-15- Pau : 16-12Stade Français -: 21-36Toulon - Montpellier : 24-2417h45 : Lyon - Clermont21h05 : La Rochelle - Toulouse