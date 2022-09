Top 14 (J1) : Lyon et Toulon impressionnent, le Stade Français et Pau gagnent de justesse

TOP 14 / 1ERE JOURNEE

Samedi 3 septembre 2022

Dimanche 4 septembre 2022

Il a fallu s'habituer, mais c'est bel et bien un Morgan Parra sous le maillot rose qui affrontait Clermont ce samedi à Jean-Bouin, et même s'il est sorti pour cause de blessure au genou, le nouveau demi de mêlée du Stade Français a vécu une première victoire cette saison. Les Parisiens l'ont emporté 24-18 face aux Auvergnats, dans un match à deux essais de chaque côté. Les Soldats Roses menaient 8-6 à la mi-temps grâce à un essai de Sefanala Naivalu dans le coin droit, après une belle action collective et une passe en hauteur de Paul Gabrillagues. Puis les Parisiens ont enfoncé le clou à la reprise grâce à leur recrue Giovanni Habel Kuffner, qui a filé dans l'en-but après un ballon porté aux 22 mètres. Mais les Clermontois n'ont rien lâché, et leur supériorité en mêlée leur a permis de marquer deux essais en six minutes, par Samuel Ezeala sur une passe d'Anthony Belleau, puis par Yohan Beheregaray après un ballon porté. Cependant, l'indiscipline auvergnate leur a été fatale, Joris Segonds ayant inscrit quatre pénalités durant ce match, contre deux pour Belleau, et cela fait la différence au final.Match spectaculaire à Brive pour la reprise ! Les Corréziens, qui ont un nouvel actionnaire et espèrent entrer dans une nouvelle dimension à l'avenir, recevaient le LOU, et leur nouveau coach Xavier Garbajosa. Et ce sont les Lyonnais qui sont allés décrocher la première victoire à l'extérieur de cette saison : 27-31 ! Si Brive avait ouvert le score grâce à Esteban Abadie, sur une passe de son frère Paul, après un gros travail de Stuart Olding, Lyon menait finalement 13-17 à la pause, grâce à deux essais signés Arno Botha (après une pénalité jouée vite et une passe sautée de Kyle Godwin) et de Toby Arnold (servi par Botha). Joel Kpoku a creusé l'écart en interceptant une passe briviste (13-25), mais Nico Lee a redonné espoir au CAB suite à une mêlée très bien exploitée. Bega Saghinadze a marqué un nouvel essai pour Lyon à un quart d'heure de la fin, et Brive a finalement arraché le bonus défensif en obtenant un essai de pénalité à la sirène suite à un ballon porté.Au bord de la relégation l'an passé, l'USAP espère vivre une saison tranquille, et les Catalans ont entamé l'exercice 2022-23 en allant prendre le bonus défensif à Pau, qui doit apprendre à jouer sans Antoine Hastoy, parti à La Rochelle. Les Palois l'ont emporté 16-14 au Hameau, en marquant un essai de moins que leurs adversaires. A la mi-temps, les Béarnais menaient 3-0, et c'est Perpignan qui a inscrit le premier essai de la partie à la 48eme, par Tristan Tedder, sur une interception au centre du terrain. Puis Lucas Dubois a corsé l'addition, après un beau débordement de Mathieu Acebes sur l'aile droite (6-10). Heureusement pour les Palois, Jordan Joseph a enfin trouvé l'ouverture à sept minutes de la fin, après du jeu au près, et a permis à son équipe de revenir à 13-14, avant que Zack Henry n'offre la victoire sur une dernière pénalité.Retournement de situation à Mayol ! Alors que Toulon était mené 14-18 par le promu Bayonne à la mi-temps, les Varois ont réussi un festival en deuxième mi-temps pour l'emporter 40-25. Le RCT, avec désormais le tandem Pierre Mignoni - Franck Azéma aux commandes, est passé à côté de sa première mi-temps. Il a encaissé un essai de Teiva Jacquelain dès la 3eme minute en bout de ligne après une passe au pied de Rémy Baget, et un autre de Guillaume Rouet à la 35eme après une touche perdue, et seul Jiuta Wainiqolo a réussi à marquer pour les Rouge et Noir, à la 17eme après une grosse percée de Sergio Parisse. A la reprise, Bayonne a creusé l'écart grâce à Baget, servi dans le coin droit par une superbe passe au pied de Camille Lopez. Et c'est alors que la machine toulonnaise s'est mise en route, avec quatre essais marqués en quinze minutes : par Cornell Du Preez après un ballon porté, par Teddy Baubigny après une grosse poussée du pack, par Charles Ollivon après un long temps de jeu et par Gervais Cordin après une belle action collective ! L'essentiel est donc assuré pour le RCT, mais les 45 premières minutes ont tout de même laissé à désirer.- Castres : 25-19Brive -: 27-31- Bayonne : 40-25- Perpignan : 16-14- Clermont : 24-18La Rochelle - MontpellierBordeaux-Bègles - Toulouse