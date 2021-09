Top 14 (J1) : Lyon a bien réagi contre Clermont

Parra, une défaite et un record

TOP 14 / 1ERE JOURNEE

Samedi 4 septembre 2021



Le derby d'Auvergne-Rhône-Alpes pour le LOU ! Les Lyonnais, décevants neuvièmes la saison passée, n'ont pas manqué leurs débuts dans cette saison 2021-22, en disposant de Clermont, qui avait été éliminé par Bordeaux-Bègles en barrages, sur le score de 28-19 lors de cette première journée de Top 14. Les hommes de Pierre Mignoni ont pourtant été cueillis à froid sur leur toute nouvelle pelouse synthétique du Matmut Stadium, en encaissant un essai dès la huitième minute par JJ Hanrahan, arrivé cet été en provenance du Munster, qui est allé aplatir dans le coin droit après un bon travail d'Alivereti Raka et une passe décisive de Morgan Parra (0-7).Morgan Parra, auteur d'un sans-faute au pied, a sanctionné l'indiscipline lyonnaise et permis à son équipe de mener 16-7 à la demi-heure de jeu. Mais le LOU a alors assommé l'ASM avec deux essais marqués coup sur coup, aux 33eme et 37eme minutes par Ethan Dumortier. L'ailier de 20 ans a d'abord marqué côté gauche, après une passe de Loann Goujon, un brin gourmant sur cette action, consécutive à un sauvetage acrobatique de Jonathan Pélissié pour ne pas que le ballon aille en touche côté droit. Puis il a trouvé l'ouverture après une action individuelle sur son aile gauche, où il a effacé deux défenseurs après une passe d'Arnold. Léo Berdeu a ajouté une nouvelle pénalité et les Lyonnais sont donc rentrés aux vestiaires en menant 22-16.La deuxième mi-temps a été moins riche en spectacle, avec seulement trois pénalités inscrites (deux pour Berdeu, une pour Parra).Le demi de mêlée de 32 ans a en effet réussi son 42eme coup de pied d'affilée à la 49eme minute, battant ainsi le record de son ancien coéquipier Brock James. Suite à ce match, le LOU occupe la quatrième place du classement avant d'aller à Pau, et Clermont la onzième avant de recevoir Castres.- Bègles-Bordeaux : 27-15- Perpignan : 36-15- Pau : 16-12Stade Français -: 21-36Toulon - Montpellier : 24-24- Clermont : 28-1921h05 : La Rochelle - Toulouse