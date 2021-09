Quatre points pour le Racing

TOP 14 / 1ERE JOURNEE

Samedi 4 septembre 2021



Voilà la première victoire à l'extérieure de la saison ! Et c'est lors d'un derby ! Le Racing 92 est allé s'imposer sur le terrain du Stade Français dans un match remake du barrage de la saison passée. Et comme en juin dernier, ce sont les Ciel et Blanc qui ont gagné chez les Roses, sur le score de 36-21 dans un match très rythmé qu'ils ont globalement dominé. A la pause, le Racing menait 20-6, grâce à deux essais contre zéro. Camille Chat, alors que son équipe menait 6-3, a été le premier à trouver l'ouverture à la 21eme minute, suite à une mêlée à 5 mètres et un bon travail de Yoan Tanga.Suite à une passe en arrière mal assurée de Yoann Maestri au milieu du terrain, Virimi Vakatawa a récupéré le ballon et transmis à Juan Imhoff qui a accéléré et donné à Tanga, qui a trouvé Taofifenua sur le côté droit. Le carton jaune reçu par Georges-Henri Colombe à la sirène n'a pas eu de conséquence pour le Racing, qui a mené ensuite 26-9 après deux nouvelles pénalités (61eme), dont une à 15 contre 14 suite au carton jaune de Kylan Hamdaoui côté parisien.Le Stade Français est parvenu à inscrire son premier essai à la 67eme par Sefanaia Naivalu, magnifiquement trouvé par Alex Arraté d'une passe sautée, après une belle percussion de Ngani Laumape et Arthur Coville notamment (14-26).Mais la touche a été contrée, Ben Volavola a réussi une chistera pour Klemenczak qui a transmis à Taofifenua qui a accéléré et donné à Kurtley Beale, qui a donné à Klemenczak. L'essai de Hamdaoui, qui a profité d'une perte de balle de Volavola au milieu du terrain pour aller marquer tout seul sous les poteaux, restera anecdotique, et c'est donc le Racing qui décroche une victoire à quatre points.- Bègles-Bordeaux : 27-15- Perpignan : 36-15- Pau : 16-12Stade Français -: 21-3621h05 : Toulon - Montpellier17h45 : Lyon - Clermont21h05 : La Rochelle - Toulouse