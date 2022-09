Top 14 (J1) : Le Racing 92 débute bien sa saison

Klemenczak offre la victoire au Racing 92

TOP 14 / 1ERE JOURNEE

Samedi 3 septembre 2022

Dimanche 4 septembre 2022

C’est parti pour une nouvelle saison de Top 14 ! Une saison qui nous amènera tranquillement vers la Coupe du Monde en France, dans un peu plus d’un an. Les prétendants à la succession de Montpellier sont nombreux, et parmi eux, le Racing 92 et Castres, qui s’affrontaient en ouverture à la Paris La Défense Arena. Et ce sont les Ciel et Blanc qui l’ont emporté 25-19 face aux vice-champions de France, avec trois essais marqués. Si le CO avait bien entamé le match, avec trois pénalités de Julien Dumora pour mener 3-9,). Six minutes plus tard, les Franciliens ont encore fait preuve d’efficacité en marquant un nouvel essai grâce à Cedate Gomes Sa, dans le coin gauche alors que l’action avait débuté par une touche à cinq mètres côté droit et un ballon porté (15-9). Une action qui a d’ailleurs vu Gauthier Maravat écoper d’un carton jaune pour une obstruction. Le CO, malgré son infériorité numérique, a réduit l’écart avant la pause sur une nouvelle pénalité (15-12, mt).Castres est passé devant au tableau d’affichage à la 56eme minute, grâce à un essai marqué par Filipo Nakosi dans le coin gauche, bien servi par Josaia Raisuqe suite à une action débutée par une chandelle captée par Geoffrey Palis (15-19). Teddy Irabaren, sur pénalité, a réduit l’écart, et à la 77eme, le Racing 92 a finalement arraché la victoire en marquant son troisième essai, par Olivier Klemenczak, sur une passe d’Anton Bresler, après un gros travail de Benmegal, qui avait capté un ballon aérien et relancé.Castres, de son côté, repart fanny et avec des regrets, avant de recevoir le Stade Français.- Castres : 25-19Brive - LyonToulon - BayonnePau - PerpignanStade Français - ClermontLa Rochelle - MontpellierBordeaux-Bègles - Toulouse