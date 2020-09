Top 14 (J1) : Large succès pour Brive face à Bayonne

Brive a bien lancé sa saison. Les joueurs du CAB ont profité de la réception de Bayonne pour mettre en avant leur jeu offensif et signer une nette victoire face aux Basques. Il a toutefois fallu attendre douze minutes pour voir Enzo Hervé entamer les hostilités en conclusion d’un bon temps fort de son équipe. Les joueurs de l’Aviron, réduits à quatorze à la suite du carton jaune reçu par Peyo Muscarditz peu après le quart d’heure de jeu, ont tout donné pour résister et même réduire l’écart grâce à deux pénalités par Gaëtan Germain, qui a répondu à la première réussite d’Enzo Hervé. Mais ces efforts ont été payé très cher par les joueurs de Yannick Bru. En deux minutes, Mitch Lees et Sitareki Bituniyata ont inscrit deux essais avant un dernière pénalité pour permettre à Brive de retrouver son vestiaire avec 21 points d’avance.

Bayonne a poussé... mais trop tard

Une nouvelle fois réduits à quatorze pour le début du deuxième acte, Izaia Perese ayant reçu à son tour un carton jaune, les Bayonnais ont retrouvé la pelouse du Stade Amédée-Domenech avec un tout autre état d’esprit. Sous pression, la défense briviste a craqué et, après plusieurs fautes à proximité de son en-but, a concédé un essai de pénalité qui a relancé les joueurs de l’Aviron. Dans la foulée, John Ulugia a bonifié une action collective de son équipe pour ramener Bayonne à seulement dix longueurs. Un élan coupé par le carton jaune reçu à l’heure de jeu par Filimo Taofifenua. L’indiscipline basque a offert neuf points au CAB, qui n’a pas su trouver la faille dans le jeu pour se rapprocher d’un bonus offensif qui a échappé aux Corréziens. Grâce à une ultime pénalité sur la sirène signée Abzhandadze, Brive s’impose très nettement (42-23).



TOP 14 / 1ERE JOURNEE

Vendredi 4 septembre 2020

Montpellier - Pau : 23-26



Samedi 5 septembre 2020

La Rochelle - Toulon : 29-15

Agen - Castres : 22-26

Lyon - Racing 92 : 23-27



Dimanche 6 septembre 2020

Brive - Bayonne : 42-23

21h00 : Clermont - Toulouse



Reporté à une date ultérieure

Stade Français Paris - Bordeaux-Bègles