Top 14 (J1) : Biarritz surclasse Bordeaux-Bègles pour son retour parmi l'élite

Herron déjà adopté

TOP 14 / 1ERE JOURNEE

Samedi 4 septembre 2021



Aguilera en rêvait, le BO l'a fait ! Pour le grand retour du Biarritz Olympique en Top 14, sept ans après la relégation du club biarrot en Pro D2,, dernier adversaire affronté par le BO en 2014 à l'échelon supérieur avant d'en chuter et d'attendre sept ans pour y revenir. Un come-back rêvé mais surtout une entame de rencontre que même les plus ardents supporters du BO n'avaient pu imaginer dans leurs prières d'avant-match. Déchaînés, comme ils l'avaient déjà été en fin de saison dernière avec pour apothéose ce barrage remporté aux tirs au but face au voisin mais aussi ennemi Bayonne, Steffon Hermitage et ses coéquipiers ont marché d'entrée sur cette équipe de l'UBB qui n'a jamais semblé dans son assiette au grand dam de son emblématique manager Christophe Urios, dépité en bord de touche. Auteur du premier essai de la rencontre (24eme), cinq minutes après avoir ouvert la marque sur sa première pénalité, et quelques secondes avant de transformer son propre essai,, imité huit minutes plus tard (32eme) par le talonneur Lucas Peyresblanque, venu lui aussi concrétiser, à la conclusion d'une mêlée ouverte, l'allant phénoménal du BO pour ses retrouvailles avec le Top 14.Elle n'a plus fait l'ombre d'un doute lorsque Romain Lonca, l'un des autres héros biarrots du jour, a profité d'une nouvelle interception (signée cette fois Barnabé Couilloud) pour enfoncer le clou et offrir le bonus offensif aux Basques (24-3) après seulement 45 minutes de jeu. Herron, sur un nouveau coup de pied, en a remis une couche un peu plus tard, sous les yeux de Girondins pas uniquement spectateurs sur cette pénalité du Britannique. Et ce n'est pas l'essai transformé de l'ancien Perpignanais Alban Roussel en fin de match (71eme) qui a changé quoi que ce soit au sort de son équipe dans ce premier match de la saison.et n'a pas cessé de chanter son plaisir. Il n'osait pas pour autant espérer pareille démonstration pour le premier match du BO en Top 14 depuis sept ans.- Bègles-Bordeaux : 27-1016h05 : Brive - Perpignan16h05 : Castres - Pau18h15 : Stade Français - Racing 9221h05 : Toulon - Montpellier17h45 : Lyon - Clermont21h05 : La Rochelle - Toulouse