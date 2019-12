Top 14 : Ibrahim Diarra est décédé

Le rugby français est en deuil. Ibrahim Diarra est décédé ce mercredi a annoncé l'AFP. L'ancien troisième-ligne était dans un état critique après avoir été victime d'un AVC le 13 décembre dernier. Depuis, il était hospitalisé à l'hôpital Georges-Pompidou où il a fait plusieurs AVC qui avaient provoqué des lésions cérébrales. Il y est décédé des suites de cet accident cardiaque. Il avait 36 ans. La nouvelle a attristé le monde du rugby.

C’est avec une immense tristesse que nous venons d’apprendre le décès de notre ancien joueur Ibrahim Diarra.

Ibou, nous nous souviendrons toujours de ton sourire et de ta bonne humeur légendaire. pic.twitter.com/hM7CysPMig



Après une pige à Lavaur en Fédérale 1, le natif de Paris s'était retiré du rugby professionnel à l'été 2018. Il était une des figures du Castres Olympique champion de France en 2013. Le solide joueur (1,85m, 95kg) avait participé à cette épopée et à la suivante qui s'était terminée avec une finale perdue en 2014 contre Toulon. Il avait débuté au plus haut niveau avec Montauban. "Ibou" avait commencé sa carrière en Pro D2 et avait été sacré champion de deuxième division avant de découvrir le Top 14 puis de signer au CO avec qui il a joué pendant six saison. Pour sa dernière saison dans l'élite du rugby français, il avait porté les couleurs de la Section Paloise durant l'exercice 2016-2017. En 2008, il avait goûté aux honneurs de la sélection. Il avait participé à la victoire du XV de France sur l'Italie lors du Tournoi des VI Nations. Sa seule et unique cap.