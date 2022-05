Top 14 : Haouas suspendu une semaine

Haouas ne manquera qu'un seul match

Mohamed Haouas est un pilier complètement à part. Capable de défrayer la chronique comme en février dernier lorsqu'il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des faits de cambriolage, il a également laissé parler son tempérament de feu à plusieurs reprises sur les pelouses. Alors de la rencontre Ecosse - France perdue par les Bleus à Murrayfield dans le Tournoi des 6 Nations (28-17). Deux ans plus tôt lors de l'échauffement précédant un choc du Top 14 entre Montpellier et le Racing 92, le jeune pilier avait alors échangé plusieurs coups de poing avec le talonneur sud-africain Bismarck Du Plessis pendant que leurs coéquipiers les séparait.Mais derrière cette facette sombre, "Momo" sait également se montrer redoutable. Par sa force, sa tenue solide en mêlée ou encore sa mobilité extrêmement intéressante pour un joueur de 1ère ligne. Des qualités qui l'ont amené au XV de France où il est décrit par son sélectionneur Fabien Galthié comme "le meilleur" ou encore "d'extra-terrestre." Cette saison,en compagnie de son acolyte en équipe de France, le 2eme ligne Paul Willemse. Mais ce dernier manquera désormais au MHR jusqu'au terme de l'exercice actuel, blessé au genou. Quant à Mohamed Haouas, il ne participera pas non plus au quart de finale de Champions Cup ce samedi à La Rochelle.Expulsé samedi dernier en Top 14 lors du revers concédé par les Cistes à Lyon (43-20), le pilier des Bleus avait percuté de plein fouet et très dangereusement au visage l'arrière du LOU, Clément Laporte. Si la faute ne souffrait d'aucune contestation, le carton rouge avait en revanche été contesté par de nombreux observateurs. Entre autres, Mathieu Blin avait émis des réserves sur le plateau de Canal+. Jugé ce mercredi par la commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby, Mohamed Haouas a finalement été suspendu une semaine.au stade Marcel-Deflandre.