Top 14 : Godignon (Pau) et Devergie (Montpellier) prolongent

Godignon à Pau jusqu'en 2022



Très heureux de pouvoir annoncer ma prolongation dans mon club formateur et club de coeur, après 18 années dans ce club c’est reparti pour 3 ans 🔥🔥🔥 #teammhr #mhr https://t.co/SlT9ABV38b

— Martin Devergie (@M_Devergie) December 23, 2019

Martin Devergie (24 ans) et Nicolas Godignon (44 ans) rempilent. Le premier, issu du centre de formation de Montpellier et toujours au MHR aujourd'hui, a décidé de rester dans l'Hérault., pour le plus grand plaisir de l'intéressé, visiblement ravi de poursuivre l'aventure. « Depuis que j'ai six ans, je joue pour Montpellier. C'est une histoire familiale, c'est dans la continuité et c'est bien ainsi. Je suis très content de faire partie du projet et de contribuer au développement du club d'année en année. J'espère que dans les années à venir on gagnera ce titre que l'on attend tous », se réjouit sur le site du club celui que Xavier Garbajosa a utilisé à dix reprises cette saison en Top 14, dont six comme titulaire.Pour Godignon et Pau, en revanche, l'histoire est beaucoup plus récente. Arrivé en janvier dernier en Béarn en qualité d'entraîneur des avants mais aujourd'hui co-manager de la Section aux côtés de Frédéric Manca, l'ancien troisième ligne de Clermont, Brive et Oyonnax va toutefois s'installer sur la durée.en marge de la défaite de ses protégés sur la pelouse du Stade Français dimanche (21-18). Le natif de Moulins avait remplacé en début d'année le Néo-Zélandais Carl Hayman, alors en charge des avants, après que ce dernier a été écarté. Le technicien ayant fait ses débuts d'entraîneur principal à Brive il y a deux ans a rapidement pris du galon en Béarn, profitant du départ d'un autre Néo-Zélandais Simon Mannix pour prendre l'équipe en main avec Manca. Du bon travail, si l'on en croit cette prolongation.