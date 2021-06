Top 14 (Finale) : Les réactions rochelaises après la défaite

Grégory Alldritt (Troisième-ligne, au micro de Canal+)



« C’est le jour et la nuit entre Twickenham et ce (vendredi) soir. A Twickenham, on avait montré quelque chose, on avait l’impression qu’on pouvait gagner. Aujourd’hui (vendredi), du début jusqu’à la fin, on n’a rien fait et on n’a pas été en mesure de gagner. Je ne sais pas ce qui a pu arriver. Ce que je sais, c’est qu’on a rien fait. Tout ce qu’on voulait faire, on n’a rien fait. On n’a pas tenu le ballon. Franchement, il y avait zéro contenu. Les Toulousains ont été très réalistes, ils sont venus et ils ont marqué les points. Rien à dire sur ce match. Ce n’est pas une saison à jeter, il faut qu’on en tire des conséquences et, comme le dit Ronan O’Gara, il faut qu’on continue à toquer à la porte et, un jour, elle va s’ouvrir. »



Romain Sazy (Deuxième-ligne, au micro de France 2)



« Le premier mot qui me vient à l’esprit, c’est l’échec. Il n’y a pas autre chose. On n’a pas montré ce qu’on a réalisé cette saison. On s’était dit beaucoup de choses mais, malheureusement, on fait 40 premières minutes approximatives au possible. Après, le temps s’en mêle et, en deuxième mi-temps, on n’a pas réussi à corriger pour inverser le match. Il faut féliciter les Toulousains. C’est dur de tomber aussi près. On avait forcément une énorme ambition. La saison est belle mais elle est inachevée. La saison est belle mais on ne retient souvent que les champions. On va encore vivre une mauvaise image quand on va voir ce bouclier se soulever. Le groupe a du caractère et je suis certain qu’on reviendra mais ça va être dur à encaisser. »