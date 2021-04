Top 14 : Fickou rejoint le Racing 92 pour la fin de saison, Nakosi prolonge à Castres

Nakosi et Berdeu prolongent, pas Higginbotham

Léger changement de programme pour Gaël Fickou. Alors que le centre français devait initialement rejoindre le Racing 92 à l'issue de la saison, son arrivée a été avancée et il va finir la saison avec les Ciel et Blanc. En effet, d'après les informations de RMC Sport,Engagé jusqu'en 2025 avec le Racing 92, le centre français retrouvera donc Teddy Thomas, son grand ami qui pourrait finalement rester, et composera avec Virimi Vakatawa une paire de centres des plus prometteuses, et déjà vue avec le XV de France sous Fabien Galthié. Alors qu'il devait évoluer une dernière fois avec le Stade Français ce samedi, lors du derby à la Paris La Défense Arena, ce ne sera finalement pas le cas, le match ayant été reporté.Par ailleurs, deux joueurs du Top 14 ont été prolongés ce jeudi.« Je me sens très bien à Castres, et j'aime ce que représente le club ici. C'est un véritable honneur de porter ce maillot et de défendre ces couleurs. Tout le monde m'a accueilli les bras ouverts, j'ai vraiment trouvé ma place. Je me sens épanoui, et heureux de travailler avec ce staff et ces joueurs au quotidien », a réagi l'ailier fidjien sur le site officiel du club. Pour sa part, sous contrat jusqu'en juin 2021, Léo Berdeu a prolongé d'un an avec Lyon. A 22 ans, l'ancien ouvreur d'Agen sera notamment en concurrence avec le Néo-Zélandais Lima Sopoaga l'an prochain., d'après Sud Ouest. Pourtant très bon, le 3eme ligne australien semble être une victime collatéral de la réglementation du quota JIFF en Top 14.