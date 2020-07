Top 14 : Face au rejet du calendrier, les clubs sont prêts à faire quelques concessions

Réunis à Toulouse aujourd’hui, les clubs de TOP 14 et PRO D2 renouvellent leur solidarité avec les fédérations dans le contexte de la crise sanitaire.

Les clubs assurent que le calendrier est déjà bouché

Les présidents de clubs restent campés sur leur position. Alors que la Fédération Française de rugby (FFR) a rejeté le calendrier de la saison 2020-2021 proposé par la Ligue Nationale de rugby (LNR), les dirigeants des clubs professionnels se sont réunis ce mardi à Toulouse, une première réunion en face-à-face depuis la fin du confinement décidée par le gouvernement, afin d’échanger sur la réponse à donner à la FFR qui a mis en avant l’incertitude liée au calendrier international pour refuser de valider le plan établi par la LNR pour relancer la compétition au plus haut niveau en septembre prochain. Dans un communiqué publié par la LNR, les clubs ont confirmé leur volonté, « dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire », d’étendre la période internationale prévue en novembre de trois à cinq matchs.De plus, pour marquer « une solidarité forte avec les fédérations dans le contexte de la crise sanitaire » mais également leur « mobilisation au soutien du XV de France », les clubs ont accepté de renouveler le dispositif mis en place lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Dans ce cadre, Fabien Galthié et son staff pourront disposer de 42 joueurs du lundi au jeudi puis d’un groupe resserré à 28 éléments dès le jeudi après-midi pour terminer la préparation des rencontres internationales du week-end suivant. Mais la question du calendrier de la saison 2020-2021 n’est pas encore tranchée et les clubs demandent à la FFR, lors de son Comité Directeur prévu ce mercredi, de valider le projet présenté « afin de pouvoir préparer sereinement la saison à venir après six mois d’inactivité forcée ». Reste l’épineuse question du calendrier international mais les clubs l’assurent, les deux calendriers ne sont pas liés. Les clubs assurent que, mis à part un week-end de repos le 21 novembre, « le calendrier n’offre aucun autre weekend disponible sur le reste de la saison, et des journées de TOP 14 doivent donc être positionnées chaque week-end en octobre et novembre indépendamment du calendrier international ». Autrement dit, face à une saison au calendrier resserré, les joueurs vont être mis à rude épreuve.