Top 14 : Et le joueur du mois est...

#TOP14 #JoueurDuMois

Avec des stats impressionnantes et un essai incroyable qui a permis au @RCTofficiel d’accrocher la victoire à Marseille pour le compte de la J23, Gabin Villière est le héros du mois 🦸‍♂️ !

Avec @Paramourdurugby pic.twitter.com/Zx4OdwxORc



— TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 6, 2022

De la Fédérale 1 à meilleur joueur du Top 14

Au moment de désigner le meilleur joueur de Top 14 du mois d'avril, il était quasiment acquis que ce titre honorifique allait être décerné à un joueur du Rugby Club Toulonnais., la meilleure série en cours. Une forme olympique octroyant aux Rouge et Noir une ascension fulgurante au classement et des espoirs de qualification, pourtant au point zéro il y a encore quelques semaines, grâce à leur 8eme place les rapprochant à trois points du top 6.Sur un plan personnel, bien qu'ils sont plusieurs à mériter une distinction, Gabin Villière sort du lot. L'ailier du XV de France s'est montré décisif lors du carton infligé à Lyon sur sa pelouse de Gerland (10-43) dans le cadre de la 22eme journée, avec un essai à la clé. Et à l'occasion du chapitre suivant,contre le champion en titre, le Stade Toulousain (19-15). Auteur de l'unique essai de la partie, il ne le doit à personne. D'un exploit personnel, il avait fait parler ses jambes de feu, ses appuis dans un espace restreint et la puissance de son raffût pour battre quatre défenseurs.Actuellement un des tous meilleurs ailiers sur la planète rugby, Gabin Villière a connu une trajectoire particulièrement atypique. Révélé par un tournoi de rugby avec l'équipe de France à 7, il avait impressionné à tel point qu'il avait été. Une performance poussant les dirigeants toulonnais à le débaucher dès l'été suivant de Rouen, son club évoluant en Fédérale 1 à cette époque. Désormais, cet ailier fait les beaux jours du RCT et du XV de France avec qui il a grandement participé au Grand Chelem 2022 dans la peau d'un titulaire.