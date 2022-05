Top 14 : Direction le Pays Basque espagnol pour les demi-finales 2023 ?

Le Top 14 va-t-il à nouveau prendre ses quartiers en Espagne dans quelques mois ? Alors que Nice accueillera le 17 et le 18 juin prochain les demi-finales du championnat de France à l’Allianz Riviera, les dirigeants de la LNR sont déjà au travail pour désigner l’enceinte qui accueillera l’événement à l’occasion de la saison 2022-2023. Si le rugby professionnel français a une tendance nette à privilégier les stades dans lesquels les équipes de Ligue 1 évoluent habituellement, tels Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille ou encore Rennes ces dernières années, la donne pourrait bien changer dans douze mois. En effet, selon les informations du magazine spécialisé Midi Olympique, les quatre clubs qualifiés pour le dernier carré du Top 14 pourraient bien faire le voyage en direction du Pays Basque… espagnol ! Ayant accueilli dès 2005 des rencontres du Biarritz Olympique, le Stade d’Anoeta serait bien placé pour rafler la mise.

La LNR veut revivre le succès de Barcelone

Le stade de la Real Sociedad, à Saint-Sébastien, aurait convaincu les patrons du rugby professionnel français par les succès des rencontres du BO par le passé. Un autre élément majeur qui aurait pesé est la facilité à rejoindre la cité basque en transports, ce qui est crucial pour les supporters des quatre équipes qui feront le déplacement. Un tel choix serait un retour en Espagne pour le Top 14. En effet, en raison de l’organisation de l’Euro 2016 de football, la LNR n’a pas pu organiser la finale du championnat au Stade de France et avait fait le choix du Camp Nou de Barcelone pour le duel entre le Racing 92 et Toulon, disputé devant plus de 99 000 spectateurs. Une délocalisation loin de l’Ile-de-France qui pourrait se répéter au terme de la saison 2023-2024 en raison de l’organisation d’épreuves des Jeux d’été de Paris à l’été 2024.