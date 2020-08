Top 14 : Des hommages sur les nouveaux maillots de Toulouse et Toulon

Découvrez notre #MaillotHome pour la saison 2020-21 ! ⚡️

Si La Rochelle a décidé, par volonté de faire des économies et pour l’écologie, de ne pas changer de maillots entre la saison 2019-2020 tronquée et la saison 2020-2021, ce n’est pas le cas pour Toulouse et Toulon. Les deux clubs ont, en effet, levé le voile sur les tenues que leurs joueurs arboreront à l’occasion de la saison dont le coup d’envoi sera donné les 4, 5 et 6 septembre prochains. Pour le champion de France 2019, le maillot parlera beaucoup aux supporters du club depuis plus de 30 ans. En effet, la tenue « domicile » est intégralement noire et constellée de rayures rouges avec un dessin conçu pour rappeler le maillot porté par l’équipe sacrée championne de France lors de la saison 1985-1986, qui comptait dans ses rangs des joueurs comme Guy Novès, Denis Charvet ou encore Erik Bonneval.Du côté de Toulon, les hommages seront multiples sur le maillot « domicile ». En effet, le RCT est allé rechercher le dessin des maillots des années 1930. A cela s’ajoute, sur le devant, une photo des années 1970 avec, notamment, André Herrero. L’arrière, pour sa part, rend hommage à celui qui a donné son nom à l’antre du RCT, le chanteur Felix Mayol qui avait acheté le terrain et reversé les droits de ses chansons au club de la Rade, le brin de muguet du blason du club restant un hommage à cette figure de la région. La tenue « extérieur » est plus sobre, noire avec un motif camouflage venant souligner la présence de la Marine Nationale à Toulon. Le troisième maillot, reprend certains éléments du maillot « extérieur » mais avec une teinte blanche pour faire le contraste.