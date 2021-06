Top 14 (demi-finales) : Première finale pour La Rochelle

DIRECTION LE STADE DE FRANCE !!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/xpTou9DJ1N

Créé en 1898, le Stade Rochelais n’avait jamais eu l’occasion de disputer une finale de championnat de France, s’arrêtant en demies en 2017 et 2019. Mais 2021 a été la bonne, et un mois après avoir disputé leur première finale de Champions Cup, les Maritimes, remontés dans l'élite en 2014, vont jouer leur première finale de Top 14, samedi prochain au Stade de France, faisant chavirer de bonheur les quelques milliers de supporters qui avaient fait le déplacement dans le Nord et couler des larmes sur le visage du président Vincent Merling.Tout s’est joué en première mi-temps lors de cette partie. La Rochelle a en effet rejoint les vestiaires en menant 16-6, grâce à l’essai d’Arthur Retière à la 29eme minute. L’ailier de 23 ans est allé aplatir dans le coin gauche après une chandelle de Brice Dulin que ni Teddy Thomas ni Maxime Machenaud ne sont parvenus à capter.Pour le reste, Ihaia West et Maxime Machenaud se sont répondus au pied, mais les Racingmen, notamment dominés en mêlée, ont commis plus de faute que les Rochelais, qui ont converti trois pénalités contre deux en première mi-temps.Mais si la première période avait été riche en belles actions, cela n’a pas été le cas de la deuxième, où la pluie est venue s’inviter à l’heure de jeu. West a marqué une nouvelle pénalité à la 53eme et plus aucun point n’a été inscrit par la suite, la défense rochelaise contenant parfaitement les quelques incursions franciliennes. C’est donc La Rochelle qui va prendre la direction du Stade de France,« C’est beaucoup de joie, car ça a été très dur, on a fait beaucoup de chemin depuis la Pro D2. C’est vrai qu’on était très déçu de la finale de Champions Cup… On a fait un gros match ce soir. On a fait une très belle première période, où on a réussi à scorer sur nos temps forts et après on a été très solidaires en défense pour tenir jusqu’au bout. Après la finale de Champions Cup, on avait eu le regret de ne pas vraiment avoir été nous-mêmes et de ne pas avoir pris l’initiative. Là, on a essayé de porter les ballons. »- Racing 92 : 19-6Toulouse - Bordeaux-Bègles>>> La finale se déroulera le samedi 26 juin au Stade de France