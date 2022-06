Top 14 (Demi-finales) : Castres s'impose face à Toulouse

Toulouse a joué sa carte



#DemiesTOP14

Match indécis jusqu'au bout, les Castrais auront réussi à tenir tête au Champion de France en titre et ainsi remporter sa 4e demi-finale disputée d'affilée ! pic.twitter.com/umVKmnkh3L

— TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 17, 2022

Castres a fait parler son collectif

TOP 14 / DEMI-FINALES

Vendredi 17 juin 2022

Samedi 18 juin 2022

FINALE

Vendredi 24 juin 2022 (au Stade de France)

Castres n’a pas terminé premier de la saison régulière pour rien ! Les joueurs de Pierre-Henry Broncan ont justifié leur statut à l’occasion d’une première demi-finale du Top 14 titanesque face à Toulouse sur la pelouse de l’Allianz Riviera, à Nice. Une rencontre que les champions de France en titre ont pris par le bon bout avec Matthis Lebel comme accélérateur. Après une première percée stoppée à cinq mètres de la ligne dès la première minute de jeu, l’ailier des Rouge-et-Noir a trouvé la faille dans les 60 secondes suivantes. En bout de ligne, Matthis Lebel a fait parler sa pointe de vitesse pour tromper la défense castraise et aplatir le premier essai du match de manière très précoce. Un jeu de possession s’est alors mis en place mais la défense du CO a tenu bon face aux éclairs des individualités toulousaines. Ce sont alors les buteurs qui se sont mis en évidence. Mais, si Thomas Ramos a lancé le mouvement peu après le quart d’heure de jeu, on a surtout vu Benjamin Urdapilleta. En effet, les joueurs d’Ugo Mola se sont montrés bien trop indisciplinés, ce qui a tout d’abord valu un carton jaune à Rory Arnold.Ce dernier a été sanctionné pour un plaquage ayant entraîné un contact de son épaule avec la tête de Filipo Nakosi, avec des circonstances atténuantes qui lui ont fait éviter le carton rouge direct. Après une deuxième réussite au pied du buteur castrais, c’est Julien Marchand qui a laissé ses coéquipiers à quatorze pour les deux dernières minutes du premier acte et l’entame du deuxième. Le talonneur du club de Haute-Garonne a été sanctionné pour une faute d’antijeu dans un ruck. Dans la foulée, sur la sirène, Benjamin Urdapilleta a ramené le CO à une petite longueur au moment de revenir aux vestiaires. Si l’entame de la première période a été toulousaine, celle de la deuxième a été castraise. En effet, moins de trois minutes après la reprise, Santiago Arata a fait se lever les supporters tarnais. Le demi de mêlée, opportuniste, a relevé un ballon en sortie de ruck avant de se détendre pour aplatir sur la ligne. La réponse toulousaine a été quasiment immédiate et est venu de Romain Ntamack. Le demi d’ouverture international, à force d’essayer, a fini par trouver une faille dans le rideau défensif castrais et s’y est engouffré pour ramener son équipe à un point, Thomas Ramos laissant en chemin la transformation.Les deux équipes ont alors commencé à ouvrir les bancs sans que cela change la donne. A l’heure de jeu, à la suite d’une faute du CO en mêlée, Thomas Ramos n’a pas tremblé face aux poteaux pour donner deux longueurs d’avance à Toulouse. Un ascendant qui n’aura duré que dix minutes. En effet, Benjamin Urdapilleta n’a pas tremblé pour redonner la main à sa formation mais a aussi vu Thomas Ramos manque la cible trois minutes plus tard alors que la pénalité à 45 mètres face aux poteaux semblait à sa portée. Les Toulousains ont alors tenté le tout pour le tout mais sans réussite et ils ont surtout vu Castres sceller le sort du match. A trois minutes de la sirène, alors en position de drop, Julien Dumora a vu Benjamin Urdapilleta changer le plan d jeu et décaler au pied sur l’aile gauche Filipo Nakosi. Ce dernier a alors servi sur un plateau son arrière pour aller à l’essai. La transformation manquée par le buteur argentin a laissé une petite chance à Toulouse d’arracher la victoire mais une énième faute de main de Thibaud Flament a mis un terme au suspense. Quatre ans après son quatrième titre de champion, le Castres Olympique s’impose (24-18) et se donne le droit de rêver à un nouveau Bouclier de Brennus. Les Toulousains, après avoir vu la Champions Cup s’envoler en demi-finales, terminent la saison sans le moindre trophée.- Toulouse (4) : 24-18Montpellier (2) - Bordeaux-Bègles (3)Castres (1) - Montpellier (2) ou Bordeaux-Bègles (3)