Top 14 (demi-finale) : Les compos de Toulouse - Bordeaux-Bègles

Faumuina et Baille titulaires

TOP 14 / DEMI-FINALES

Samedi 19 juin 2021

En attendant de connaitre le résultat de la première demi-finale du Top 14, qui se déroulera ce vendredi soir entre La Rochelle et le Racing 92, les coachs de Toulouse et de Bordeaux-Bègles ont dévoilé en fin d'après d'après-midi leur composition de départ pour la deuxième demie, qui aura lieu samedi soir, toujours au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Et il y a des changements des deux côtés. Vainqueur de Clermont samedi dernier, Bordeaux-Bègles se présentera avec un XV de départ un peu différent.Deux changements sont également à signaler en troisième ligne, puisque Scott Higginbotham aura le n°8 à la place de Guido Petti, qui aura le n°7, envoyant Louis Picamoles sur le banc.Du côté de Toulouse, le dernier match remonte à il y a deux semaines, et c'était justement contre Bordeaux-Bègles (victoire 21-10) pour conclure la saison régulière de Top 14. Ugo Mola a effectué six changements par rapport à cette dernière confrontation. Ces changements concernent notamment la troisième ligne, où Selevasio Tolofua prend la place en tant que n°8 à Rynhardt Elstadt qui prend le n°6, pendant que François Cros envoie Antoine Miquel sur le banc.En première ligne, Charlie Faumuina et Cyril Baille sont préférés à David Ainuu et Rodrigue Neti.Ramos - Kolbe, Chocobares, Ahki, Lebel - (o) Ntamack, (m) Dupont - Tolofua, Cros, Elstadt - Kaino, Ro.Arnold - Faumuina, Marchand, BailleMauvaka, Neti, Youyoutte, Flament, Miquel, Balès, Mallia, AinuuBuros - Cordero, Seuteni, Lamerat, Lam - (o) Jalibert, (m) Lucu - Higginbotham, Petti, Woki - Cazeaux, Douglas - Cobilas, Maynadier, PoirotLamothe, Kaulashvili, Jolmes, Picamoles, Lesgourgues, Uberti, Dubié, Tameifuna