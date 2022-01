Top 14 - Clermont : Vague de prolongations à l'ASM

Les autres recrues annoncées "dans les semaines à venir"

Vague de prolongations de contrats à Clermont ! Ce jeudi, ce sont pas moins de sept joueurs qui ont signé un nouveau bail avec l’ASM. L’entraîneur Jono Gibbes a pris le temps d’étudier chaque profil pour déterminer qui il souhaitait voir continuer l’aventure en Auvergne, en fonction de son plan de jeu et de sa philosophie de jeu. Et les heureux élus sont donc au nombre de sept. Le pilier français de 22 ans, né en Géorgie mais arrivé à Aurillac à 2 ans puis formé à Clermont, a signé jusqu’en juin 2024. Il a déjà disputé 29 matchs avec l’ASM, mais seulement deux comme titulaire. Le talonneur français(25 ans), formé à Pau et Bayonne avant de rejoindre Clermont à 18 ans, a quant à lui prolongé jusqu’en juin 2024, avec une option pour une saison supplémentaire. Il a joué 79 matchs pour l’ASM et a marqué 9 essais. Le deuxième ligne de 23 ans, arrivé en 2019 en provenance de Mende (30 matchs, 1 essai avec Clermont) a paraphé un nouveau bail jusqu’en juin 2025. Le troisième ligne de 22 ans, formé au club (26 matchs, 2 essais), a quant à lui prolongé jusqu’en juin 2024.Arrivé en septembre en tant que joker médical, l’ailier de 30 ans(11 matchs, 1 essai cette saison), passé par Grenoble, Bayonne, Montpellier et le Stade Français, a convaincu ses dirigeants de lui faire signer un contrat jusqu’en juin 2024. Idem pour le centre fidjien de 32 ans(1 match cette saison), arrivé en 2018 en provenance de Bordeaux-Bègles. Enfin, l’arrière de 22 ans(27 matchs, 5 essais avec Clermont), arrivé en 2019 en provenance de Bayonne, a prolongé jusqu’en, juin 2025. « L’ensemble de la cellule recrutement dirigée par Jono Gibbes poursuit son travail afin de préciser, dans les semaines à venir, les contours et donner du relief à l’effectif qui défendra les couleurs de l’ASM Clermont Auvergne lors des prochaines saisons », précise le club auvergnat, actuel septième de Top 14 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions Cup, avec un affrontement contre Leicester en avril avec match retour en Angleterre. Ce samedi, les Clermontois se rendront à Pau.