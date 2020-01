Top 14 - Clermont : Un talonneur sur le départ, un autre en approche

Son passage en Auvergne aura été de courte durée. Arrivé l’été dernier pour remplacer Benjamin Kayser, parti à la retraite, Mike Tadjer ne devrait pas être prolongé par l’ASM à la fin de la saison d’après L’Équipe. Le quotidien annonce ce jeudi que le talonneur ne verra pas la saison en option, négociée dans son contrat, activée par Clermont en juin prochain. Titulaire à seulement trois reprises cette saison en Top 14 pour sept rencontres disputées, le joueur de 30 ans a été bloqué par les performances de Yohan Beheregaray (23 ans) et surtout John Ulugia (33 ans) à son poste alors que le natif d’Auckland prendra sa retraite cette année. Le poste de talonneur va donc connaître un sacré dégraissage en fin de saison et l'ASM n'a d'autre choix que de se renforcer.

Fourcade pour remplacer Tadjer ?

Pour remplacer l’ancien joueur d’Agen, Brive et Grenoble, l’ASM aurait déjà une cible prioritaire. La formation entraînée par Franck Azéma souhaiterait attirer le talonneur du FCG Étienne Fourcade, convoité par de nombreuses écuries de Top 14. Midi Olympique annonçait en décembre dernier que l’Isérois était sur les tablettes de Lyon pour la saison prochaine. Seulement, avec la signature de Joe Taufete’e au LOU, le joueur de 22 ans compterait un prétendant de moins et la route vers l’Auvergne semblerait se dégager. Une bonne nouvelle pour Clermont qui devra cependant s’acquitter d’au moins 600 000 euros d’indemnités de formation car Fourcade est lié à Grenoble jusqu’en 2021. L’ASM devra également discuter avec Beheregaray, en fin de contrat, alors que Tadjer pourrait rebondir rapidement en Top 14 ou en Pro D2.