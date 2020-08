Top 14 - Clermont : Un premier cas de coronavirus détecté

⚠️ #CommuniquéASM Un cas Covid19 positif à Clermont, une partie du staff à l’isolement par précaution dans l'attente de nouveaux tests mercredi.

Lire l'article complet 👇https://t.co/0qTOQbwZNS pic.twitter.com/m8FwjNQr4D

— ASM Rugby (@ASMOfficiel) August 23, 2020

Premier cas positif de coronavirus au sein du club auvergnat. Alors que certains clubs, comme le Stade Français, sont particulièrement touchés,Suite à ce test, l'individu asymptomatique, qui n'a pas été en contact avec les joueurs dernièrement, a été rapidement placé à l'isolement pour environ une quinzaine de jours. En revanche, ce dernier a assisté à une réunion avec des membres du staff de l'ASM, qui sont eux aussi à l'arrêt par mesure de prévention, avec un possible retour près du groupe jeudi prochain.Celui, asymptomatique, a croisé, ces derniers jours, une partie du staff clermontois lors d’une réunion. Par mesure de précaution et en accord avec le protocole médical de la LNR et l’Agence Régionale de Santé, toutes les personnes du staff ayant participé à cette réunion sont mises à l’isolement par précaution afin de préserver l’ensemble du groupe.», peut-on notamment lire dans le communiqué du club. Pour rappel, le Top 14 doit débuter dans deux semaines.