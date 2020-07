Top 14 - Clermont : Ultime hommage rendu à Eric de Cromières lors de ses obsèques

La France du rugby tenait à lui rendre un dernier hommage comme il se doit. Ce samedi, le président emblématique de l'ASM, à savoir Eric de Cromières, décédé jeudi dernier à l'âge de 66 ans des suites d'un cancer, a été enterré à Clermont-Ferrand. C'est ainsi que des centaines d'anonymes mais également l'ensemble des acteurs du rugby français s'étaient donné rendez-vous. Toutefois, en raison des mesures sanitaires actuellement en vigueur, seules 400 personnes ont été autorisées à prendre place au sein de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Clermont. Dans la presse, également présente à ce moment-là, et dans des propos rapportés par l'AFP, Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, a lâché quelques mots pour rendre hommage au défunt dirigeant auvergnat : « C'était un grand dirigeant, franc, honnête, qui disait les choses et écoutait les autres. C'était quelqu'un d'important et de grand. »

Plusieurs présidents de clubs de Top 14 également présents

Hormis l'ensemble de l'effectif de Clermont, d'autres personnalités issues du rugby mais également du sport étaient présentes. On peut notamment citer des présidents d'autres clubs de Top 14, tels que Yann Roubert (Lyon), Didier Lacroix (Toulouse), Simon Gillham (Brive) ou bien encore Vincent Merling (La Rochelle), sans oublier également le perchiste local Renaud Lavillenie. Le président du LOU était un proche de son homologue clermontois et a regretté la perte d'« un homme de cœur » avant d'ajouter notamment : « On se chambrait avec beaucoup de bienveillance », tout en estimant aussi qu'il s'agissait d'une cérémonie « à son image : belle et grande. » De son côté, Franck Azéma, le manager de l'ASM, a déclaré : « Derrière le costume de président, c'était un homme exceptionnel, un confident qui incarnait toutes les valeurs du rugby. » Longtemps cadre chez Michelin, Éric de Cromières connaissait bien l'actuel président du géant du pneumatique. Présent à cette cérémonie, Florent Menegaux n'a pas pu cacher son émotion. Une journée également particulière pour toute une ville, qui s'était d'ailleurs parée des couleurs de son club de rugby.