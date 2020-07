Top 14 : Clermont - Toulouse pour commencer !

Oubliée la saison 2019-20, arrêtée définitivement pour cause de pandémie de coronavirus, place à la saison 2020-21 ! Le calendrier de la saison prochaine de Top 14 et de Pro D2 a été dévoilé ce jeudi par la Ligue nationale de rugby, et elle débutera le week-end du 5-6 septembre, après plus de six mois sans match officiel pour les clubs français. Plusieurs chocs seront au programme dès la 1ere journée : Clermont – Toulouse, La Rochelle – Toulon ou encore Lyon – Racing 92. Deux journées se dérouleront en septembre, cinq en octobre (dont un doublon si un ou plusieurs clubs français dispute(nt) une finale de Coupe d’Europe), trois en novembre, deux en décembre (avec le fameux « Boxing Day » le 27), trois en janvier, deux en février (dont un doublon pendant le 6 Nations), trois en mars (dont un doublon pendant le 6 Nations), deux en avril (dont une journée consacrée aux derbys), trois en mai et une en juin.

La finale le 25 ou le 26 juin

La finale est quant à elle prévue le 25 ou le 26 juin au Stade de France. Le nombre de doublons liés à la Tournée d’automne (cinq maximum) n’est pas encore connu, puisque le calendrier international d’octobre-novembre n’a pas encore été dévoilé. A noter que lors de la saison 2020-21, il y aura un match de Top 14 le vendredi à 20h45, un le samedi à 15h15, quatre le samedi à 18h15 et un le dimanche à 21h00. En Pro D2, un match se déroulera le jeudi soir, cinq le vendredi soir, un le samedi et un le dimanche après-midi.



1ere journée de Top 14 (4-5-6 septembre) :

La Rochelle – Toulon

Agen – Castres

Lyon – Bayonne

Montpellier – Pau

Stade Français – Bordeaux-Bègles

Clermont – Toulouse



1ere journée de Pro D2 (3-4-5-6 septembre) :

Soyaux-Angoulême – Provence

Biarritz – Perpignan

Grenoble – Nevers

Mont-de-Marsan – Béziers

Oyonnax – Montauban

Rouen – Carcassonne

Valence-Romans – Colomiers

Vannes - Aurillac