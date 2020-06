Top 14 - Clermont : Stanley vient renforcer le staff

#OfficielASM Le staff sportif se réorganise, Benson Stanley arrive et prendra en charge la défense. #YellowArmy

June 2, 2020

Clermont prépare sa saison 2020-21. Ce mardi, via son compte Twitter officiel, le club de Top 14 a annoncé un remaniement de son staff, avec notamment. Ce dernier épaulera donc, au niveau de la défense, le manager Franck Azéma, appelé à prendre de la hauteur.Azéma s'est exprimé sur cette arrivée : « Après avoir passé beaucoup de temps sur le terrain, il était temps d'apporter de nouvelles compétences et de recentrer le travail de chacun, tout en orientant mon rôle vers davantage de management plus global du staff et des joueurs, en responsabilisant encore davantage mes adjoints et mes collaborateurs.Il connaît la maison, possède une culture anglo-saxonne qui a toujours été une composante forte de l'ADN de notre club, et a l'ambition de se perfectionner dans ses nouvelles fonctions. » Dans le reste du staff, Bernard Goutta s'occupera désormais davantage des zones de contact et d'affrontement. Xavier Sadourny, en plus du jeu au pied, prendra en charge l'animation offensive. Enfin, Didier Bès reste à la mêlée.