Top 14 : Clermont - Stade Toulousain menacé ?

Après la Ligue 1, est-ce que c'est le Top 14 qui va voir son affiche de la première journée être reportée à cause du Covid-19 ? On n'en est pas encore là mais les nouvelles venant du Stade Toulousain ne sont pas rassurantes. D'après Le Figaro, trois cas de coronavirus auraient été détectés ce lundi au sein de l'effectif professionnel toulousain. Si c'est vrai, ça en ferait quatre en quelques jours. Une preuve suffisante que le virus circule dans le vestiaire du champion de France 2019. Ces contaminations arrivent à quelques jours de la reprise du Top 14. Ce dimanche, les hommes d'Ugo Mola ont un déplacement prévu à Clermont pour l'affiche de la reprise du championnat de France.

Des entraînement en petits groupes vont être organisés à Toulouse

Si la tenue du match n'est pas encore remise en cause, d'autres tests vont avoir lieu d'ici la fin de semaine, les entraînements des Rouge et Noir vont être particuliers jusqu'à cette échéance. Le protocole sanitaire mis en place par la LNR oblige les clubs où le virus circule activement à s'entraîner en petits groupes. Pas vraiment les conditions idéales pour préparer le remake de la finale 2019 du Top 14. Un vrai coup dur pour une équipe qui a déjà du sacrifier un match amical face à Montpellier le week-end dernier. Un scénario qui rappelle tristement la situation du football français il y a quelques semaines.