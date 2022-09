Top 14 - Clermont : Slimani absent quatre mois

#Officiel Opération du biceps pour Rabah Slimani ⚠️

Le club étudie la piste d'un joker médical

Début de saison compliqué pour Clermont. Alors que le club auvergnat a connu la défaite lors de la 1ere journée de Top 14, sur la pelouse du Stade Français (24-18),En effet, remplaçant au coup d'envoi, Rabah Slimani (32 ans) a été contraint de céder sa place à Cristian Ojovan à la 77eme minute de jeu, alors qu'il avait remplacé le pilier moldave en début de seconde période, à la 49eme minute. Présent sur la pelouse du Stade Jean-Bouin pendant un peu moins de 30 minutes, le pilier droit s'est blessé en fin de rencontre.à la clinique de la Chataigneraie de Beaumont, par le docteur Jean-Baptiste Cassio. Ce mercredi, Clermont a communiqué sur l'indisponibilité de son joueur, qui devrait manquer les quatre prochains mois de compétition.Un coup dur d'entrée pour le staff des Jaune et Bleu alors que la saison 2022-23 ne fait que commencer. Alors que Jono Gibbes va devoir faire sans Slimani pendant de nombreuses semaines,Cependant, l'idée d'un joker médical n'est pas complètement écartée du côté de l'Auvergne. «», a d'ailleurs confié Gibbes, sur le site officiel de l'ASM. Les prochaines semaines devraient permettre d'y voir plus clair sur l'intérêt ou non de recruter ou non à ce poste. Pour rappel, en plus du Top 14, Clermont disputera cette saison la Champions Cup. Placé dans la poule B, le club affrontera le Leicester, les London Irish, Montpellier, les Ospreys et les Stormers.